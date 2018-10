El Papa presenta el libro 'La sabiduría de los ancianos': "Cargad con sus sueños y llevadlos adelante"

(José M. Vidal).- El Papa Francisco asiste en el Agustinianum a una comnversación intergeneracional, en la que se presenta el libro 'La sabiduría de los años' (Mensajero). Un acto sencillo y profundo, con preguntas de jóvenes y ancianos. Francisco contesta con la sencillez del abuelo sabio: "Cargad con los sueños de los ancianos y llevadlos adelante". Y también denuncia "la torura, el pan de cada día, de la que nadie habla" o el "Mediterráneo y el Egeo convertidos en "cementerios".

Acompañado del padre Spadaro, el Papa llega al centro, donde le reciben autoridades, estudiantes y, sobre todo, jóvenes y ancianos.

Palabras de bienvenida al Papa por asistir a este encuentro, en el que se va a presentar el libro, especialmente querido por el Papa y en el que invita constantemente a soñar a ancianos y jóvenes.

El primero en hablar es monseñor Ulloa, arzobispo de Panamá y presidente de la próxima JMJ:

"Encuentro para regenerar el diálogo entre ancianos y jóvenes"

"Tambièn en Panamá hemos iniciado estos diálogos, como preparación a la JMJ"

"Aún resuena en el corazón de muchos jóvenes sus palabras, en las que les exhortaba a tener memoria"

"Los abuelos son la sabiduría del pueblo"

"El auge del inidividualismo caracteriza nuestras sociedades modernas no ha acabado con los vínculos familiares"

"La intergeneracionalidad es un medio en sí misma"

"En Panamá, les esperamos con fe y esperanza"

"La misión de la Iglesia es acompañar los encuentros. La Iglesia es tienda del encuentro"





"Necesitamos jóvenes visionarios, que vean con los ojos del corazón"

"Que no se dejen adormilar por los cantos de sirena del sistema"

"Ayúdenos a ser portadores de la lámpara de la fe, Santo Padre"

"Los ancianos son la memoria de la humanidad"

"La memoria del anciano es sobre todo cualitativa"

"La mirada de un anciano tiene algo que enamora, porque está ya próximo a lo eterno y definitivo"

"La ancianidad nos vuelve al niño que fuimos"

"Nuestra sociedad necesita ancianos soñadores, que nos encandilen con su saber, que les hace prácticos y lócos a la vez"

"Ser joven no es cuestión de años, sino de ser soñadores. Por eso, hay jóvenes viejos y ancianos jóvenes"



A continuación interviene el padre Antonio Spadaro, uno de los prologuistas del libro que se presenta:

"Si los ancianos no sueñan, los jóvenes no pueden ver el futuro"

"BIenaventurados los que sueñan, decía Helder Cámara"

"En este libro hemos recogido muchas historias y experiencias"

"Gracias a los nueve editores, que lo publicaron en varios idiomas"

"Contamos el diálogo entre jóvenes y ancianos"

"Historias recogidas en todo el mundo"

"Nos ayudaron dos asociaciones"

"Son los jóvenes los que entrevistaron a los ancianos"

"El Papa compartió un recuerdo de su abuela Rosa: 'Siempre tenía su mirada hacia arriba'"

"'Mi abuela decía pocas cosas, pero siempre con sabiduría'"

"La miarada hacia el cielo"

"Y El Papa también me hizo una reflexión, que aparece en el prólogo"

"El Papa se siente como un abuelo, lo cual requiere una conciencia humana y espiritual"

"Gracias, Santo Padre, en nombre de todos los ancianos, que han contado sus historias y de todos los jóvenes que las leerán"





A continuación, una serie de preguntas formuladas por jóvenes y por ancianos.

La primera pregunta de Federica, chica de 26 años: "Estamos los jóvenes expuestos a modelos de la cultura del descarte. Individualismo y competitividad. ¿Cómo podemos, los jóvenes vivir una vida feliz? ¿Cómo saber qué es auténtco y que´es de plárico"

Contesta el Papa:

"A veces parece que lo que cuenta es el éxito personal, incluso pagando el precio de pisar a los demás".

"Preguntas como ser feliz en este mercado de la cpmpetitividad y de la apariencia, que es también el mercado de la hipocresía. Aparentar cosas que no tenemos dentro..."

"Sobre esto, un gesto para poder explicarte lo que quiero decir. Este gesto, la mano abierta. La mano cerrada siempre quita. Esa es la competencia. El gesto de la anticompetencia es abrir la mano"

"La competencia generalmente no se la juega. La apertura se pone en juego. Se ensucia las manos, proque tiene las manos abiertas para saludar, para recibir, para aproximarse"

"Hay más amor en el dar que en el recibir"

"Contra esta cultura que bloquea los sentimientos presentamos el servicio"

"Los jovenes más maduros y abiertos son aquellos que van adelante en camino con el servicio"

"Y la otra palabra es que arriesgan. Si no arriesgas, no serás madura, no dirás profecías. Sólo acumularás para sentirte segura. Es la cultura de la seguridad y de la acumulación..."





"La cultura del acumular nunca mira por los demás"

"La cultura de la fraternidad es una cultura de servicio, que se abre y se ensucia las manos"

"Este gesto es lo esencial para tu respuesta"

"Abre siempre tu mano, con una sonrisa, sigue adelante en el camino y serás feliz"

La siguiente pregunta es una pareja de Malta, que son abuelos y están casados desde hace 43 años:

"Tenemos cuatro hijos y tenemos cinco nietos. Les hemos dado una educación católica. A pesar de neustros esfuerzos, a veces ellos son muy críticos y rechazan esta educación católica. ¿Qué les podemos decir? Es doloroso ver a nuestors hijos y a nuestros nietos lejos de la fe"



Contestación del Papa

"Dije una cosa una vez: la fe se transmite en dialecto, en el lenguaje de la familia"

"Son precisamente los abuelos los que, en los momentos más difíciles de la historia han transmitido la fe. Eran los abuelos los que a escondidas enseñaban a los nietos a rezar y bautizaban a los nietos"

"¿Por qué no los padres? Porque estabamn enfluenciados por la ideología del partido o podían perder el trabajo o ser perseguidos"





"Los abuelos han tenido una gran responsabilidad en los momentos de persecución"

"La fe es siempre transmitida en el dialecto de la casa, de la amistad, de la cercanía, pero siempre en dialecto"

"La pregunta que me hace transmite culpa. No han fallado en la tranmisión de la fe. La vida es así. Muchos se alejan de la fe, porque hacen una opción, a veces inconsciente, hacia ideologías más modernas"

"Pirmero, no asustarse, no perder la paz"

"La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, a través del testimonio"

"Silencio que acompaña, no el de la acusación es una de las virtudes de los abuelos"

"¿Cuáles son las cusas de este alejamiento? Siempre hay una sola causa que abre las puertas a todo lo demás: El testimonio malo de personas de la Iglesia: Sacerdotes neuróticos, personas con doble vida, incoherentes..."

"Siempre son los testimoniso malos los que hacen que la gente se aleje de la fe"

"Y dicen: 'he perdido la fe porque he visto esto...Y tiene razón. Pero es sólo un contratestimonio"

"A los abuelos les aconsejo mucho amor, ternura y comprensión y estimonio, paciencia y oración"

"Santa Mónica vención con las lágrimas...Y nunca discutir...Los hijos quieren discusiones. Busquen evitarlas, proque las discusiones alejan y den testimonio en dialecto, a través de las caricias que ellos entienden"

La tercera pregunta procede de Estados Unidos de una joven de 30 años: "Pasé un año recogiendo historias de sabiduría de los ancianos...Una señora me dijo que no debo nunca darme por vencida y tener confianza en la vida. ¿Qué le diría como abuelo a los jóvenes que queieren tener confianza en la vida?"

Los cuatro españoles del libro

Contestación del Papa

"La experiencia que hiciste en estas entrevistas no la olvidarás jamás"

"Sueños es la palabra. Empieza a soñar. Soñar abierta y claramente"

"Y defender los sueños como se defiende a los hijos. Esto es difícil de entender, pero fácil de sentir"

"Que la rutina diaria no te quite tus sueños. Protégelos. Y toma los sueños de los ancianos. Cargar con los sueños de los ancianos. No sólo escucharlos, escribirlos, cargar con los sueños de estos ancianos y llevarlos dentro. Cuesta llevarlos adelante"

"Hay una imagen que viene de Bose y se llama la Santa Comunión: un joven que carga en las espaldas a un anciano"

"No puedes llevar a cuestas a todos los ancianos, pero sí sus sueños"

"Toma su experiencia vital y llévala adelante"

"LLeven adelante los sueños de los ancianos como si fuesen los suyos"

La siguiente pregunta viene de Italia, de una mujer de 83 años, es madre y profesora de italiano: "Estoy preocupada. Tengo tres hijos, Uno es jesuita. Han seguido sus caminos. Veo la dureza con la que se trata de los refugiados. Es fácil hacer crecer el odio entre la gente. Recuerdo los momentos de guetrra que he vivido. ¿Cómo afornta estos momentos de la historia del mundo"

La contestación del Papa:

"Me gusta eso de 'no hablo de político, sino de humanidad'. Es es bello y sabio"

"Los jóvenes no tienen la experiencia de la guerra. Aprendí de mi abuelo la experiencia de la primera guerra mundia, pero sobre todo he sentido el dolor de la guerra"

"La guerra deja millones de muertos"

"La segunda guerra mundial la conocí en Buenoas Aires con tantos emigrantes que llegaron..."

"Escuchándolos entendí qué era la guerra"

"Que los jóvenes conozcan las dos guerras para poder crear conciencia"

"El cine de la postguerra es una escuela de humanismo"

"Que conozcan la historia es importante, para que no caigan en el mismo error"

"Que conozcan como crecía el populismo en tiempos de Hitler, que prometía el desarrollo de Alemania...Que conozcan cómo comienza el populismo...sembrando odio"

"En la historia de la religiones podemos pensar en la Reforma y las guerras entre católicos y protestantes...Nos dimos cuenta de que ese camino no era la senda que debíamos seguir"





"Tampoco sembrar odio en la familia o en el barrio..."

"Sembrar el odio con rumores y comentarios...Éstos y las guerras son de la misma especie: matar la reputación, la fama, la concordia..."

"¿Qué hago yo, me preguntaba, cuando veo que el Mediterráneo es un cementerio? Sufro, rezo y hablo".

"NO deberíamos aceptar este sufrimiento, no podemos decir 'bueno se sufre por todo...No. Hoy hay la tercera guera mundial a pedazos. Miren los lugares de conflicto. Falta humanidad, hay agresiones y odio"

"Incluso deformación de la religión para poder odiar todavía más. Este es el camino de la muerte"

"Esta es la tercera guerra mundial a pedazos"

"Me viene a la mente la profecía de Einstein: 'La cuarta guerra mundial se hará con piedras y palos, porque la tercera lo desturirá todo"

"Sembrar violencia y odio es un camino de destrucción y de suicidio"

"Eso se puede ocultar bajo la apariencia de la libertad o la pureza de la raza"





"Recibir al emigrante e suna mandamiento"

"Europa ha estado formada por corrientes migratorias"

"Europa es consicente de que en sus momentos más difíciles los países de América los han recibido a los europeos"

"Los europeos saben qué significa esto"

"Antes de hacer un juicio sobre la emigración, hemos de conocer nuestra propia historia. Soy hijo de un emigrante que se fue a Argentina, como tantos que se fueron a América"

"Y fueron recibidos con el corazón y con la puerted abierta"

"Encerrarse es el inicio del suicidio"

"Hay que acompañar, recibir e integrar a los emigrantes"

"Abrirles las puertas e integrarlos, sin marginarlos en guetos"

"También hay que tener la prudencia de decir: hasta aquí puedo y hasta aquí no puedo recibir"

"Toda Europa tiene que ponerse de acuerdo para repartirse la tarea de recibir e integrar a los emigrantes"

"Por favor, no sembrar odio. Que miren el nuevo cementerio europeo, que se llama Mediterráneo y Egeo"





La siguiente pregunta procede de una joven de Colombia: "¿Qué fue lo que le inspiró aceptar este proyecto? ¡Siente que las historias le han tocado el corazón? ¿Le gusta escuchar historias de la vida de las personas? ¿Le ayuda en su vocación como Papa?"

Contestación del Papa

"Me gusta escuchar historias de vida y me ayudan como Papa"

"En las audiencia de los miércoles y saludo a las personas, me detengo con los nioños y los ancianos...Y tengo muchas experiencias"

"Les cuento una. Conocí a un matrimonio que cumplían 60 años de casado. Antes la gente se casaba antes. Les pregunté: ¿Valió la pena? Se miararon el uno al otro, volvieron a mirarme y tenían los ojos llenos de lágrimas y me dijeron: 'Estamos enamorados'. Nunca hubiera imaginado una respuesta así de moderna en una pareja de 60 años de matrimonio"

"De adolescente, acompañaba a la ópera con una vecina"

"Hablaba mucho con mis dos abuelas. Sus vidas me emocionaban"

"Una señora siciliana venía a casa a ayudar a mi madre. Ella contaba historias de guerra. Aprendí mucho del dolor de esta gente. La acompañé en su momento de morir"

"Los ancianos siempre dan consejos abiertos"

"Nuestra identidad son nuestras raíces. Escuchando a los ancianos, encontramos nuestras raíces. Como el árbol. Si cortas las ráices, no crecerá, no dará frutos, morirá"

"UN poema argentino que he dicho muchas veces: 'Lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene enterrado'"

"UN padre sinodal sabio decía: hacer como el fruto que nace cerca de las raíces y, luego, crece"

"La pertenencia es lo que da la identidad"

"Los jóvenes líquidos no es culpa suya"

"Otra experiencia como sacerdote y obispo es ver a los jóvenes que van a visitar a los ancianos a las residencias...Les parece aburrido, pero una vez que están allí, los ancianos empiezan a animarse y los jóvenes ya no quieren irse"





La última pregunta procede de Estados Unidos, del director Martin Scorsese: "Llevo años realizanod películas, pero aún así, en una época difícil. Soy de una familia trabajadora y pasé muchos años en una iglesia católica d emi barrio. Cuando era pequeño, me di cuenta de que el sufrimiento que veía a mi alrededor era más real y profundo que el de la televisión o del cine. Con mi trabajo, pude transmitir los valores cristianos y conocí a a un sacerdote que se convirtió en mi guía. Los mayores podemos ayudar y guiar a los más jóvenes y poderles enseñar a ver la maravilla de encontrar a Dios en sus vidas. ¿Cómo puedo hacer para vivir bien esta experiencia de luchar contra el mal y vencer la violencia?"

Contestación del Papa:

"¿Cómo podemos ayudar a la Iglesia? De niño viví un fenómeno que nunca se manifestó de form tan fuerte; el bulling...La crueldad fría del cálculo, para arruinar al otro"

"Una de las formas de la crueldad que me duele es la torura. En este mundo, la tortura es el pan nuestro de cada día. Y nadie habla de ella. La tortura es la destrucción de la dignidad humana"

"Aconsejaba a unos padres jóvenes de cómo corregir a los hijos sobre la filosofía práctica de la bofetada, pero nunca en la cara, porque quita la dignidda. La torura es ocmo una bofetada en la cara y juega con la dignidad de las personas"





"La violencia para sobrevivir. La violencia en algunso barrios,donde si no robas, no comes"

"Es parte de nuestra cultura, proque es la verdad"

"¿Cómo actuar con la crueldad? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo decir a los jóvenes que la crueldad es un camino equivocado, que mata?"

"Hay uan palabra que tenemos que decir: la sabiduría del llorar, el don de las lágrimas. El llanto y las lágrimas es humano y cristiano. El llanto ablanda el corazón y es fuente de inspiración"

"Jesús en los momentos más fuertes de su vida llora. No tengan miedo de llorar. Somos humanos"

"Compartir la experiencia con el dialecto y la empatía"

"¿Y dónde la encuentro la empatía? No condenando a los jóvenes"

"Y, además, la cercanía, que hace milagros..."

"Las virtudes humanas que parecen pequeñas pero que son capaces de sanar los conflictos más feos y difíciles"

"La cercanía con aquellos que sufren quizás fuesen la fuente de la sabiduría que usted transmite en sus películas"

"Agradezco todas estas preguntas"

"Gracias por vuestro trabajo. Les pido que recen por mí. Gracias"

Con un fondo musical, el Papa regala el libro a los participantes en el coloquio y, después, imparte la bendición. Y es despedido con una gran ovación.