Papa: "Para hacer la paz, humildad, dulzura y magnanimidad"

Pasa por la humildad, la dulzura y la magnanimidad el camino para encontrar la paz en el mundo, en nuestras sociedades pero también en nuestras familias. Lo subrayó el Papa en la misa matutina en Santa Marta. Reflexionando sobre la primera lectura del día, de la Carta de San Pablo a los Efesios, Francisco recordó cómo Pablo, desde la soledad de la prisión, dirigió a los cristianos un verdadero "himno a la unidad".

Hay dificultad a encontrar acuerdos de paz

Es una soledad que acompañará al apóstol hasta la muerte "en Tre Fontane", notó el Papa, "porque los cristianos estaban demasiado ocupados en sus luchas internas". "El mismo Jesús antes de morir, en la Última Cena, -recordó- pidió al Padre la gracia de la unidad para todos nosotros". Y sin embargo, constató Francisco, estamos "acostumbrados a respirar el aire de los conflictos". Cada día, en la televisión y en los diarios se habla de conflictos, "uno detrás de otro", de guerra, "sin paz y sin unidad". Y aunque "se hacen pactos" para detener un cualquier conflicto, éstos luego son desatendidos. De modo tal que "la carrera de las armas, la preparación a las guerras, la destrucción, van adelante".

Incluso las instituciones mundiales -hoy lo vemos- creadas con la mejor voluntad para ayudar a la unidad de la humanidad, la paz, se sienten incapaces de encontrar un acuerdo: que hay un veto aquí, un interés allá... Y se les hace difícil encontrar acuerdos de paz. Y mientras tanto los niños no tienen comida, no van a la escuela, no tienen educación, no hay hospitales porque la guerra lo destruye todo. Hay, por parte nuestra, una tendencia a la destrucción, a la guerra y a la desunión. Es la tendencia que siembra en nuestro corazón el enemigo, el destructor de la humanidad: el diablo. Pablo, en este pasaje, nos enseña el camino hacia la unidad. Él dice: "la unidad está cubierta, está blindada -se puede decir- con el vínculo de la paz". La paz lleva a la unidad.