Padre Bytton: "Los jóvenes nos desafían a un nuevo modo de ser Iglesia"

(Vatican News).- El P. Juan Bytton Arellano, S.J., Capellán de la Pontificia Universidad Católica del Perú, describe su experiencia como Auditor en la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional".

"Esta Asamblea Sinodal podría resumirse en una frase: los jóvenes nos han ayudado a ser un nuevo modo de vivir y ser Iglesia, y esto es la sinodalidad. El punto final de este Sínodo, es un punto de inicio, y lo que nos toca ahora es encarnar lo que en este mes hemos vivido", lo dijo el P. Juan Bytton Arellano, S.J., Capellán de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Consultor de la Conferencia Episcopal Peruana para los jóvenes y Auditor de la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema: "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional".

Hacia una Iglesia sinodal en el siglo XXI

"En este Sínodo, nos hemos reunido una parte de la Iglesia para debatir y reflexionar sobre los desafíos y esperanzas de los jóvenes - afirmó el Capellán Universitario - y el fruto de esta Asamblea estará plasmado en el Documento Final, para hacer de la Iglesia universal, una Iglesia sinodal, una Iglesia que salga al encuentro del otro sin miedos, sin prejuicios, sin ganas de imponer lo que pienso, y esto es el Sínodo, caminar juntos, y es lo que hemos hecho durante este mes. Por ello, es posible una Iglesia sinodal en el siglo XXI - alentó el P. Bytton - porque es lo que exige el siglo XXI, ya que el Evangelio nos invita a salir, nos invita a caminar, nos invita a anunciar a Jesús, y hacer del Evangelio un criterio de vida, es esto lo que el mundo necesita hoy".

El Sínodo nos invita a salir al encuentro del otro

El jesuita peruano describiendo su experiencia vivida como Auditor durante estos días de Sínodo dijo que, el Sínodo nos invita a salir al encuentro del otro, el Evangelio y nuestra fe nos invitan a refrescar nuestras mentes y a refrescar nuestros corazones, sobre todo con la actitud de cercanía, con la actitud de acogida, con la actitud de escucha, para que caminando juntos - Sínodo - podamos encontrar, podamos disfrutar y podamos transmitir lo que Dios quiere decirle al mundo el día de hoy. En este espíritu hemos vivido el Sínodo, ese ha sido el espíritu de este tiempo, y me animo, rezo y promuevo que sea también el espíritu para la Iglesia en este nuevo comenzar, en este reiniciarse con los jóvenes, no por, no para, sino con los jóvenes para el mundo entero".