Francisco: "Recemos para que el lenguaje del diálogo prevalezca siempre sobre el de las armas"

(J. B./Agencias).- "Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas". Este es el principal mensaje del Vídeo del Papa de este mes de noviembre, que invita a vivir la paz desde el corazón, y a sustituir la violencia por el diálogo.

Un diálogo que no sólo es hablar con el otro, que va más allá: "Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo", señaló Francisco, quien destacó el valor de saber escuchar a la hora de comunicarse con los demás e invitó a adaptarse a cada contexto tal como lo hacía Jesús.

Según la ONU, el 90% de las víctimas civiles en los conflictos armados son mujeres y niños, y el informe de junio de 2018 precisa que durante el 2017 se registraron 21.000 violencias graves contra los más pequeños. Por su parte, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados estima que desde 1948 se registraron más de 52 millones de refugiados y desplazados por los conflictos armados.

"Con cero violencia y cien por ciento ternura, construyamos la paz evangélica que no excluye a nadie", instó el Papa. "Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas", agregó.

El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) haciéndose eco de la invitación del Papa Francisco, lanzó la campaña "Necesitamos a todo el mundo: Cero Violencia, 100% Ternura". La movilización social de carácter ecuménico atraviesa toda América Latina y el Caribe, desde la frontera de México con Estados Unidos hasta la Patagonia. Denuncia así las diversas formas de violencia que se ejercen contra los niños y las niñas y propone la ternura como camino para promover la vida y la dignidad de los más pequeños. El Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ) en América Latina y el Caribe apoya esta campaña