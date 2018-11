Parolin niega "ninguna relación" de los huesos hallados en la Nunciatura con los de Emanuela Orlandi

(J. B./Efe).- La Santa Sede no cree que haya "ninguna relación" entre los huesos hallados en la embajada de la Santa Sede en Italia, y la desaparición de la joven Emanuela Orlandi. Así lo aclaró el secretario de Estado, Pietro Parolin, quien asegura que "siempre se ha hecho de todo" para esclarecer este misterio, del que se cumplen 35 años.

"Por parte de la Santa Sede no se ha hecho ninguna conexión con Emanuela Orlandi", ha dicho el cardenal Parolin en declaraciones que publica la agencia de noticias de la Conferencia Episcopal italiana, SIR.

El 30 de octubre, el Vaticano comunicó que se habían encontrado huesos humanos bajo el suelo de un sótano de la nunciatura de la Santa Sede en Roma y que el hecho se había puesto en conocimiento de las autoridades italianas.

La noticia disparó de inmediato la hipótesis de que se pudiera tratar de los huesos de Emanuela Orlandi. La abogada de la familia, Laura Sgro, apuntó que los resultados de los análisis de ADN se conocerán en 10 días, y criticó por qué se vinculó de inmediato estos huesos con Emanuela, "cuando se trata únicamente de unos 70 fragmentos óseos".

