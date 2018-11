Errázuriz confirmó que se va del C9, que podría pasar a ser C6

(Hernán Reyes, corresponsal en El Vaticano).- Ya es oficial. El consejo de cardenales asesores del papa conocido C9 ya no volverá a ser como antes. La reunión que tendrá entre el 10 y el 12 diciembre oficializará al menos una baja de peso: la del cardenal chileno Francsico Javier Errázuriz, golpeado por el escándalo de abusos en la Iglesia de su país. Y, por más que haya querido matizar los términos de su alejamiento, lo cierto es que había perdido toda confianza de sus pares, como había adelantado en el primer semestre del año Religión Digital.

"No es un renuncia. Me despedí al término del período para el cual fui nombrado", quiso matizar Errázuriz el hecho de que ya no vovlerá al círculo de confianza de Jorge Bergoglio. Y podría no ser el único: podría seguirle los pasos el purpurado australiano George Pell, hace tiempo en su país natal gastando energías en una serie de interminables procesos, también, con la cuestión de los abusos en el centro.

"Al terminar los cinco años, es decir, el período para el cual fui nombrado miembro del Consejo de Cardenales, representando a Sudamérica, fui a Roma a despedirme del Santo Padre y a agradecerle el fecundo trabajo que nos confió para reformar la Curia Romana", se defendió Errázuriz, según dijo al diario chileno La Tercera. Su presencia de incógnito en Roma durante el fin de semana había sido develada el lunes por RD.

Hay por el momento dos hipótesis: una es la del reemplazo de los cardenales que durante la reunión de diciembre confirmen su alejamiento. Otra, que ha ganado peso, es la de convertir el C9 en un C6. La versión actual sin Errázuriz, Pell ni el arzobispo de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, de 78 años, a quien algunos también ven alejado en el futuro cercano.

El por muchos esperado alejamiento de Errázuriz se conoce la misma semana en la que el papa promovió al maltés Charles Scicluna como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en un hecho que destaca su tarea investigando los abusos en Chile a inicios de año.

Pero la designación de Scicluna lo saca también de carrera para un puesto sobre el que seguramente habrá novedades en un futuro cercano: el arzobispado de Santiago, para el que, según varias versiones, Francisco podría decantarse por un extranjero para ayudar a renovar y oxigenar a la dolorida y golpeada Iglesia chilena.