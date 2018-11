El deseo del Papa al presidente israelí: "Que el desierto de la enemistad se haga amistad"

(Hernán Reyes Alcaide, corresponsal en el Vaticano).- El papa Francisco animó al presidente de Israel Reuven Rivlin a trabajar por la "amistad", luego de una reunión privada que tuvieron en el Vaticano en la que abordaron también el "esfuerzo común" en la lucha contra el antisemitismo a nivel global.

"Que el desierto de la enemistad se haga amistad", le dijo Jorge Bergoglio a Rivlin al regalarle un medallón hecho por un artista italiano, que simboliza cómo un grano puede crecer en el desierto, según describieron en la sala de prensa del Vaticano los periodistas presentes durante el tradicional intercambio de regalos.

El pontífice y el mandatario se encontraron este jueves a solas durante 35 minutos en la biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano.

Apenas culminado el encuentro, la embajada de Israel ante la Santa Sede precisó vía twitter que trataron "numerosos temas", entre ellos el peregrinaje en Tierra Santa y el "esfuerzo común para luchar contra el antiemitismo en Europea y en el mundo".

A inicios de mes, al encontrar una delegación de rabinos, Francisco había lamentado que "aún hoy, desgraciadamente, hay actitudes antisemitas".

"Como he recordado en varias ocasiones, un cristiano no puede ser antisemita", reclamó entonces.

Rivlin, que al llegar había mostrado su "gran placer" de reencontrar a Bergoglio, le había regalado un bajorelieve con la figura de la ciudad vieja de Jerusalén.

El mandatario del país asiático, que llegó al Vaticano en medio de una caravana de 21 autos, se reunirá mañana con el presidente italiano Sergio Mattarella y con el premier Giuseppe Conte, según anunció el gobierno local.

La reunión, la segunda entre ambos, se dio en medio de nuevas tensiones en Medio Oriente y luego las protestas de grupos católicos por la declaración, el pasado julio, de una ley que define a Israel como Estado Nacional del pueblo judío.

Meeting His Holiness #PopeFrancis at the Vatican this morning. We have much to discuss, including welcoming more Christian pilgrims to the Holy Land and standing together to oppose the rise of anti-Semitism in Europe and around the world. pic.twitter.com/mqwIovybUX