El cardenal Turkson exige acabar con la trata de seres humanos y el trabajo forzado en el mar

(Vatican News).- En ocasión de la Jornada Mundial de la Pesca, esta mañana en la sede de la Fao, se ha llevado a cabo un evento co-organizado por este organismo, la misión del Observador Permanente de la Santa Sede y el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral-Apostolado del Mar.

El tema de la jornada mundial: "Los derechos del trabajo son derechos humanos. Trabajar juntos por los derechos de los pescadores e intensificar la lucha contra la trata de seres humanos y el trabajo forzado en el sector del trabajo". Este evento ha sido la ocasión para presentar el mensaje de la Santa Sede para la Jornada Mundial de la Pesca 2018. Un mensaje que es publicado cada año y que por primera vez ha sido leído al público desde la sede del organismo por el cardenal Prefecto del Dicasterio, Peter Turkson. Junto al Mensaje, una oración.

Llamamiento por los derechos de los pescadores

Los pescadores sufren una serie de violaciones de sus derechos fundamentales. Al respecto el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral-Apostolado del Mar, en este día espera poder incrementar la sensibilización sobre la situación de los pescadores y generar cambios fundamentales en sus vidas, y hace un llamamiento a los organismos internacionales:

La exhortación del Papa Francisco

El dicasterio recuerda la exhortación del Papa Francisco, que dice que la persona debe tener prioridad sobre el beneficio: "... Detrás de cada actividad hay una persona humana. [...] La centralidad actual de la actividad financiera en comparación con la economía real no es aleatoria: detrás de esto está la elección de alguien que piensa, erróneamente, que el dinero se hace con dinero. El dinero, dinero real, se hace con trabajo. Y el trabajo le da la dignidad al hombre, no el dinero".

Datos y un poco de historia

En su mensaje, el purpurado hizo un poco de historia:

En el 70 aniversario del documento recuerdan también el Artículo 23, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo con condiciones "equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo". Asimismo, toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Y su derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En el mensaje, el dicasterio escribe que estos derechos laborales fundamentales, tienen derecho los pescadores, como seres humanos que son.

Ante las numerosas cuestiones problemáticas en materia de pesca:

Sin embargo, todos estos esfuerzos no son suficientes, porque según los capellanes y los voluntarios del Apostolado del Mar en todo el mundo, "el número de gobiernos que ha ratificado los instrumentos internacionales es todavía muy bajo, y en algunas zonas más pequeñas, la industria pesquera todavía padece las consecuencias de la crueldad de los responsables políticos, cuyo único objetivo es sacar el máximo provecho económico".

Oración para el Día Mundial de la Pesca

Oh Dios, Padre y Señor del universo,

te alabamos y te bendecimos por haber creado al hombre y a la mujer, llamándolos a colaborar en la obra de la creación mediante el trabajo. En este Día Mundial de la Pesca, te pedimos humildemente que bendigas y protejas a todos los que se ocupan de la producción, del procesamiento, de la distribución y del comercio de lo que se ha pescado, contribuyendo a la seguridad alimentaria, al crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. Te imploramos con confianza de hijos: que cesen los abusos físicos y verbales, la explotación indiscriminada de los pescadores, que incluye numerosos casos de trabajo forzado, el tráfico de seres humanos y la desaparición en el mar. Líbranos de estos males que contaminan la belleza de la vida, del mar y del trabajo, tus preciosos dones que debemos custodiar con ternura.

Oh nuestro Señor Jesucristo,

Tú exhortas a tu Iglesia a escuchar el grito de dolor de los pescadores, que ven cómo se pisotean sus derechos humanos y sus libertades fundamentales, y a proclamar con audacia profética la necesidad de que sean respetados y observados. Con el corazón en la mano te pedimos que ilumines las mentes de los gobernantes de todo el mundo, para que ratifiquen los instrumentos internacionales adoptados y aprobados por los países miembros de los organismos especializados de las Naciones Unidas, para poder cambiar radicalmente la vida de los que trabajan en la pesca, de sus familias y el estado ambiental de los recursos pesqueros. Tú, que mediante tu pasión, muerte y resurrección, nos has liberado de la esclavitud del pecado y de la muerte, haz que ningún individuo permanezca en estado de esclavitud o servidumbre. Que cada persona tenga derecho a trabajar, a la libre elección de un empleo, a condiciones de trabajo justas y favorables, y a la protección contra el desempleo. Que toda persona, sin discriminación, tenga derecho a igualdad de retribución para un mismo trabajo, a una remuneración justa y satisfactoria que le garantice a ella y a su familia una existencia en conformidad con la dignidad humana e integrada, si es necesario, por otros instrumentos de protección social. Que toda persona tenga derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la defensa de sus intereses. Que estos derechos humanos fundamentales de los pescadores estén siempre salvaguardados. ¡Por todo esto te pedimos, Señor!

Espíritu Santo, que aleteas sobre las aguas del mar,

convierte la mente y el corazón de esa pequeña parte de la industria pesquera que sigue siendo despiadada y antepone el beneficio económico a las personas. Recuérdales que la persona viene antes del beneficio y que el trabajo le da dignidad al hombre.

Oh Bendita Virgen María, Estrella de los Mares,

ayúdanos a trabajar juntos para detener el tráfico de seres humanos y el trabajo forzado en el mar, a mejorar las condiciones laborales y de seguridad, y a combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, creando un sector pesquero sostenible desde el punto de vista social, ambiental y comercial.

Padre, mediante tu Hijo Jesucristo, que gobierna el barco de Pedro, y con la ayuda del Espíritu Santo, nos conduces entre dificultades y travesías al Puerto celestial. A ti la alabanza, la gloria y el honor hoy y en la eternidad. Amén. ¡Aleluya!

