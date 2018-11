Zollner, Cupich, Gracias y Scicluna, las apuestas del Papa para una cumbre anti-abusos "sin precedentes"

(C. Doody/EFE).- No está el cardenal arzobispo de Boston, Seán O'Malley, pero sí un co-miembro suyo de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, el padre Hans Zollner, además de tres otros hombres de máxima confianza del Papa, los cardenales Blase Cupich y Oswald Gracias y el arzobispo Charles Scicluna. Francisco ha nombrado este mediodía este equipo de cuatro "pesos pesados" en materia de protección de menores para la organización de la cumbre anti-abusos que tendrá lugar el año que viene en el Vaticano.

El Vaticano comunicó hoy los nombres de los miembros del Comité organizador de esta reunión sobre "La protección de los menores en la Iglesia" los próximos 21 a 24 de febrero y quienes serán los participantes, entre los que estarán los presidente de las Conferencias Episcopales de todo el mundo junto con "víctimas de abusos por parte del clero".

Según un comunicado, Francisco eligió para el Comité organizador al arzobispo Cupich de Chicago (EEUU); el arzobispo Gracias de Bombay; el recientemente nombrado secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el maltés Scicluna, y Zollner, el presidente del centro de Protección de Menores de la Universidad Pontificia Gregoriana y miembro de la Comisión para la Tutela de menores.

Además de los representantes de las 130 Conferencias Episcopales, también participarán Jefes de las Iglesias católicas orientales, los superiores de la Secretaria de Estado, los prefectos de las Congregaciones de la Doctrina de la Fe y para las Iglesias Orientales, Clero, para los Institutos de Vida Consagrada, entre otras.

También estarán presentes representantes de las Uniones de Superiores Generales tanto femenina como masculina y las subsecretarias de la Sección Vida, Gabriella Gambino, y de la Sección Laicos, Linda Ghisoni. Así como los miembros de la Comisión creada por el Papa para la Protección de menores.

"La reunión de febrero no tiene precedentes y muestra que el Papa Francisco ha hecho de la protección de los menores una prioridad fundamental para la Iglesia", explicó en declaraciones a los medios el portavoz del Vaticano, Greg Burke.

"Se trata de mantener a los niños a salvo del daño en todo el mundo. El Papa Francisco quiere que los líderes de la Iglesia tengan una comprensión total del impacto devastador que el abuso sexual del clero tiene sobre las víctimas", añadió.

Por otra parte, aunque "la reunión es principalmente para los obispos, que tienen gran parte de la responsabilidad de este grave problema", especificó, también "los hombres y mujeres laicos que son expertos en el campo del abuso darán su opinión y pueden ayudar a abordar especialmente lo que se necesita hacer para garantizar la transparencia y la responsabilidad".

@TutelaMinorum with @hans_zollner at the service of #Safeguarding children and vulnerable people in our Church, looking forward to February and getting bishops on board! https://t.co/0RUpalLu9X