Francisco: "Podemos hacer milagros con la generosidad de las cosas pequeñas"

(Vatican News).- En su homilía en la Misa matutina en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco exhortó a preguntarnos cómo podemos ser más generosos con los pobres, incluso con "las pequeñas cosas". Y advirtió que el enemigo de la generosidad es el consumismo, gastando más de lo que necesitamos. Por el contrario, la generosidad ensancha el corazón y conduce a la magnanimidad.

El Pontífice observa que muchas veces en el Evangelio Jesús hace el contraste entre ricos y pobres, basta pensar en el rico Epulón y Lázaro o en el joven rico. Un contraste que hace que el Señor diga: "Es muy difícil para un rico entrar en el reino de los cielos". Alguien puede etiquetar a Cristo como "comunista", señala Francisco, "pero el Señor, cuando dijo estas cosas, sabía que detrás de las riquezas siempre estaba el mal espíritu: el señor del mundo". Por eso dijo una vez: "No se puede servir a dos señores: servir a Dios y servir a las riquezas".

La generosidad nace de la confianza en Dios

En el Evangelio de hoy (Lc 21,1-4), también hay un contraste entre los ricos "que entregaban sus ofrendas al tesoro" y una viuda pobre que entregaba dos monedas. Estos ricos son diferentes del rico Epulón: "no son malos", subraya el Papa. "Parece ser gente buena que va al templo y da la oferta."

Es, por lo tanto, un contraste diferente. El Señor quiere decirnos algo más cuando dice que la viuda tiró más que nadie porque dio "todo lo que tenía para vivir". "La viuda, el huérfano y el emigrante, el extranjero, eran los más pobres de la vida de Israel" - recuerda - hasta el punto de que, cuando querían hablar de los más pobres, se les remitía a ellos. Esta mujer "dio lo poco que tenía para vivir" porque confiaba en Dios, era una mujer de las bienaventuranzas, era muy generosa: "da todo porque el Señor es más que todo. El mensaje de este pasaje del Evangelio - evidencia el Papa - es una invitación a la generosidad".

Preocuparse por hacer el bien

Ante las estadísticas de la pobreza en el mundo, a los niños que mueren de hambre, a los que no tienen que comer, a los que no tienen medicinas, a tanta pobreza - que se oye todos los días en las noticias y en los periódicos - es una buena actitud preguntarse: "Pero, ¿cómo puedo resolver esto? Nace de la preocupación de hacer el bien. Y cuando una persona que tiene un poco de dinero, se pregunta si lo poco hace sirve, el Papa le responde que sí sirve, "como las dos monedas de la viuda".

La enfermedad del consumismo

El Papa cuenta además, que conoció a una mujer que, cuando iba al supermercado a comprar, siempre compraba para los pobres el diez por ciento de lo que gastaba: daba el "diezmo" a los pobres, subraya de nuevo Francisco.

"Nosotros podemos hacer milagros con generosidad. La generosidad de las cosas pequeñas, pocas cosas. Tal vez no hacemos esto porque no nos viene a la mente. El mensaje del Evangelio nos hace pensar: ¿cómo puedo ser más generoso? Un poco más, no tanto... "Es verdad, Padre, es así, pero... no sé por qué, pero siempre hay miedo...". Pero, hay otra enfermedad, que es la enfermedad contra la generosidad, hoy: la enfermedad del consumismo. Siempre comprar cosas, tener..."