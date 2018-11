Padre Roy Zúñiga, misionero en Sudán: "Necesitamos ayuda, se avecina una hambruna el próximo año"

(Vatican News).-Los misioneros combonianos son una de las congregaciones religiosas destinadas a la misión y la evangelización en el África. Desde 1980, llegaron a varios países del llamado continente de la esperanza. Allí, vienen desarrollando importante trabajos misión y ayuda a las personas más necesitadas que huyen del actual conflicto actual que desde el 2013 viene golpeando la estabilidad en Sudán del Sur.

De 54 años, proveniente de Arequipa, Perú, el P. Roy Zúñiga Paredes es misionero comboniano del Sagrado Corazón de Jesús, fue director de la revista Aguiluchos en Perú y ahora por designio de sus superiores ha sido designado en la misión de los combonianos en Yuba, Sudán del Sur.

Vatican News Español, conversamos con él para contarnos más acerca de su labor misionera y cuál es la situación actual que se vive en el país africano.

¿Cuál es la situación actual que se vive en Sudán del Sur?

Desde el 2011, ya es una nación independiente, pero desde diciembre de 2013 inició a un conflicto civil violento, que ha obligado a muchas personas de la población a refugiarse en los países vecinos, más de dos millones y miles de muertos, que se encuentran por esa persecución. Los líderes han firmado un acuerdo de paz, se ha firmado un preacuerdo en Alyssabeva y en Nairobi. Sin embargo, muchas veces este acuerdo se ha roto por muchas facciones que no respetan el acuerdo de paz. En ese sentido, la situación es muy difícil en este momento.

¿Cuál es la labor que realiza usted y los misioneros combonianos allí?

Nuestra congragación de los combonianos del Sagrado Corazón estamos encargados de la educación y de varias escuelas en Sudan y en Sudan del Sur. Tenemos también varias parroquias y capillas a impartir los sacramentos en varias capillas. Trabajamos entre varias regiones en Sudán del Sur entre los nuers, los dinkas, bundari, los varis.

Nuestro trabajo es muy diversificado. También trabajamos en el sector de salud donde tenemos a cargo varios hospitales y un dispensario en Tali. Aparte, los misioneros combonianos tienen a cargo otros hospitales en otras regiones del país.

¿Cuáles son las necesidades que más urge a la población de Sudán del Sur y de qué manera la comunidad internacional los puede ayudar?

En realidad, son necesidades de emergencia porque la situación en el país es crítica. Puede ser medicina, ropa, víveres, también donaciones económicas donde también nos encargamos de proveer a la gente que lo necesita en Sudán del Sur.

¿Qué otras congragaciones aparte de ustedes se encuentran en Sudán del Sur?

En Sudán del Sur se encuentran los jesuitas, los salesianos, las hijas de la caridad de Santa Teresa de Calcula. En Talí tenemos también la colaboración con las hermanas terciarias franciscanas isabelinas fundadas por Elizabeth Bendramini en Padua, Italia.

¿Qué es los que le pedirían a la comunidad internacional y a otros organismos internacionales para mejorar la situación en el país?

La situación se ha vuelto más crítica por la escasez de lluvias, hay necesidad de ayuda humanitaria en lo que se refiere alimento. Desde luego, contamos con el programa de apoyo de las Naciones Unidas para la Alimentación, pero ellos generalmente siguen las indicaciones del gobierno que favorece a la tribu mayoritaria que es la dinka. En nuestra área sabemos que la ayuda no va llegar porque el gobierno no lo permite. En ese sentido, necesitamos de bastante ayuda para resolver el problema del hambre que creemos llegará en enero de próximo año.

Por último, ¿alguna anécdota especial que quiera comentar de manera especial con nuestra redacción sobre su trabajo en Sudán del Sur?

En mi trato con la gente, me doy cuenta que son cristianos y que están en la etapa inicial del cristianismo. Me ha impactado que la gente ya está estudiando el catecismo de Pio X, con preguntas y respuestas, y se lo saben de memoria. Pero si les haces una pregunta específica no te sabrían cómo responder ni que significa. En ese sentido, tenemos una ardua labor para seguir predicando en Evangelio a toda la gente.

"En Sudán del Sur solo ha habido un día, el de la independencia de nuestro país, en el que pudimos experimentar lo que es la alegría y la libertad. Pero sé que algún día la paz llegará a mi país y esa esperanza me da felicidad" Monseñor E. Hiiboro. https://t.co/EQ0zFa8w7B pic.twitter.com/WkGcQ9njjj — Manos Unidas ONGD (@ManosUnidasONGD) 27 de noviembre de 2018