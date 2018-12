El cardenal Filoni escurre el bulto: "La pedofilia no afecta a la Iglesia como institución"

(RD/ANSA).- "En la doctrina de la Iglesia no existe nada a favor del abuso. Se trata de un crimen personal, no de la sociedad o de la Iglesia", afirmó ayer el cardenal Fernando Filoni, Prefecto para la Congregación de la Evangelización de los Pueblos.

Lo hizo durante la presentación del Mes Misionero Extraordinario impulsado por el Papa Francisco.

"La pedofilia desafortunadamente involucra a la institución en la cual uno se encuentra. La cuestión de la pedofilia no afecta a la Iglesia como institución, sino que lo hace con las personas que por medio de la institución hacen lo que hacen", afirmó Filoni. "Es justo que el que tenga las responsabilidades de la institución intervenga, pero el abuso no está en la naturaleza de la Iglesia", agregó.

Luego, al referirse a la acción de los misioneros, el cardenal agregó: "No se imaginan cuánto bien se le hace a la infancia: he visto dedicación, monjas actuando como madres y maestras para estos niños que cuidan y aman". Respecto de la pedofilia brindó también una entrevista Gabriella Gambino, subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, a la agencia Vatican News.

"Hay que ayudar a los obispos a comprender que ya ha llegado el tiempo de acercarse a los laicos, creando estructuras de vigilancia en las cuales podamos tener un rol significativo y espacios de escucha", dijo Gambino.

En vistas del encuentro sobre la tutela de menores que se llevará a cabo en el Vaticano en febrero próximo, Gambino, miembro del Comité organizador, destacó la necesidad de poder contar con "laicos competentes y formados, que puedan dar su propia contribución de experiencias también como padres y educadores, que cada día interactúan con las fragilidades humanas".

"Solamente así la Iglesia podrá ser eficaz y valerse de todos los recursos que tiene a su disposición, sobre todo para prevenir de ahora en más a estas graves formas de violencia", prosiguió.

No solamente se trata de instrumentos para reprimir y castigar los abusos, pues "hace falta por un lado definir de manera clara el marco jurídico, y por otro decidirse a crear las condiciones prácticas para cambiar el sistema, la cultura y las costumbres", advirtió Gambino.

"Uno de los presupuestos es poner en marcha una reforma en la formación de religiosos y de seminaristas", concluyó la dirigente laica.

