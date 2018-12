Francisco: "Los mártires de Argelia nos muestran que las persecuciones no son una realidad del pasado"

(RD/Vatican News).-Se publicó hoy la Carta del Papa al cardenal Giovanni Angelo Becciu, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, su Enviado Especial a la celebración eucarística que presidirá el próximo 8 de diciembre, Fiesta de la Inmaculada Concepción, en el Santuario de Nuestra Señora de Santa Cruz de Orán con ocasión de la Beatificación de 19 mártires de Argelia.

Diecinueve mártires para Argelia

Se trata del obispo de Orán, Pierre Claverie y 18 religiosos y religiosas asesinados en Argelia en circunstancias diversas durante la guerra civil que ha afectado al país nord-africano en tiempos del conflicto entre los islamistas del "Frente islámico de salvación" y los militares algerinos entre 1991 y 2002. Entre estos mártires se encuentran siete monjes trapenses de Tibhirine asesinados en 1996.

"El mismo Jesús, Hijo de Dios" - escribe el Papa Francisco en la carta en latín - "que ha sufrido la persecución y la cruel muerte en la cruz, sin ninguna culpa", lo había preanunciado a sus discípulos: "Acuérdense de lo que les dije: el servidor no es más grande que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes; si fueron fieles a mi palabra, también serán fieles a la de ustedes" (Jn 15,20). Estas palabras - explica - continúan a ser confirmadas en varias regiones y modos mostrándonos a todos que 'las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades' (Gaudete et exsultate, 94).

Fe, amor y perdón

"La Iglesia siempre tuvo una particular devoción por los mártires, que han dado testimonio de la fe y el amor por el Señor Jesús, hasta el derramamiento de la sangre", tal como lo hicieron estos 19 mártires en tierra argelina, que dieron la vida confiando en las palabras de Jesús: "Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra" (...) "Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo" (Mt 28,18.20).

El Papa se dirige al card. Becciu pidiéndole que transmita su "saludo fraternal a los seguidores de otras religiones y a todas las personas de buena voluntad". Estos Beatos - concluye el Papa - han perdonado a sus asesinos, demostrando que aman más la vida eterna y ahora "Poseen lo que amaron, pero lo poseerán más abundantemente tras la resurrección de los muertos". (S. Agustín, Sermón 302,7).