El Papa dice que la beatificación de los mártires de Argelia es "fuente de esperanza" y de diálogo

(José M. Vidal).- Ángelus del Papa en la fiesta de la Inmaculada. En su catequesis, Francisco recuerda la beatificación de los mártires de Argelia, "fuente de esperanza" y de diálogo, al tiempo que invita a la Acción Católica a ser "levadura de una sociedad más justa" y ofrece sus oraciones por la madre y sus hijos muertos en la salida de una discoteca en Italia.

Algunas frases de la catequesis del Papa

"Hoy, la Palabra de Dios nos presenta una alternativa"

"En la primera lectura, es el hombre el que, en los orígenes, dice no a Dios. En el Evangelio, es María la que, en la anunciación dice sí a Dios"

"En ambas lecturas, Dios busca al hombre"

"El 'heme aquí' es la palabra de la vida, firma el paso de una vida horizontal, centrada en uno mismo y en sus propias necesidades, a una vida vertidal, lanzada hacia Dios·

"El 'heme aquí', significa estar disponible para el Señor, es la cura del egoísmo y el antídoto a una vida insatisfecha"

"Es el remedio contra el envejecimiento del pecado, es la terapia para seguir siendo joven por dentro"

"María no ama al Señor, cuando las cosas le van bien. Vive confiando en Él"

"Este es el secreto de la vida. Lo puede todo el que se fía de Dios en todo"

"La tentación del diablo es insinuar la desconfianza en Dios"

"Maria vence esa tentación"

"Eso no quiere decir que para ella la vida haya sido fácil"

"Estar con Dios no resuelve mágicamente los problemas"

"María coloca la fe en Dios por delante de los problemas"

"La actitud sabia consiste en no vivir pendientes de los problemas -terminado uno se presentará otro-, sino fiándose de Dios y confiando en Él".

Saludos después del ángelus

"Hoy, en Orán, Argelia, son proclamdos beatos el obispo Pierre Claverie y dieciocho compañeros religiosos y religiosas, asesinados por odio a la fe. Estos mártires de nuestro tiempo han sido fieles anunciadores del Evangelio, humildes constructores de paz y heróicos testigos de la caridad cristiana. Su valiente testimonio es fuente de esperanza para la comunidad católica argelina y simiente de diálogo para toda la sociedad. Que esta beatificación sea para todos un estímulo para construir juntos un mundo de fraternidad y de solidaridad. Un aplauso a los nuevos beatos"

"La Acción Católica, una asociación que, desde hace 150 años, es un don y un recurso para el camino de la Iglesia en Italia. Animo a sus asociaciones diocesanas y parroquiales para que luchen por la formación de unos laicos capaces de dar testimonio del Evangelio, siendo levadura de una sociedad más justea y solidaria"

"Hoy por la tarde, iré a Plaza de España, para renobavar el tradicional actoa de homenaje y de oración a los pies dle monumento a la Inmaculada".

"Recuerdo en la oración a la madre y sus hijos que murieron esta noche en una discoteca, asi como para lso numerosos heridos. Pido, para todos, la inmtercesión de la Virgen María"

Papa: Oggi pomeriggio mi recherò in Piazza di Spagna per rinnovare il tradizionale atto di omaggio e di preghiera ai piedi del monumento all’Immacolata. Vi chiedo di unirvi spiritualmente a me in questo gesto, che esprime la devozione filiale alla nostra Madre celeste pic.twitter.com/Hx6iCps4mZ