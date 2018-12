Francisco advierte contra la celebración "mundana o pagana" de la Navidad

(C.D./Vatican News).- Se acerca una vez más la Navidad, y en ese tiempo que queda hasta la celebración de semejante fiesta tan importante en la vida del cristiano toca pedir la gracia de poder celebrarla "con verdadera fe", y no de forma "mundana o pagana". Esta es la invitación que el Papa Francisco ha hecho hoy durante su homilía de la Misa celebrada en Santa Marta.

En la eucaristía que ha celebrado en su residencia, el pontífice ha comentado el pasaje del Evangelio de Lucas de hoy, que narra la curación de un paralítico y que sirve como "inspiración" para reafirmar que la fe infunde valor y que es la manera de tocar el corazón de Jesús.

La Navidad no se celebra mundanamente

Francisco recuerda que "Jesús admira la fe en las personas" como en el caso del centurión que pide la curación de su siervo; de la mujer siro-fenicia que intercede por la hija poseída por el demonio o incluso de la dama que, solo tocando el dobladillo del manto de Jesús, se cura de la pérdida de sangre que la afligió. Pero "Jesús - agrega el Papa - reprocha a las personas de poca fe" como Pedro, que duda. "Con la fe - continúa - todo es posible".

"Hoy hemos pedido esta gracia: en esta segunda semana de Adviento, preparémonos con la fe para celebrar la Navidad. Es cierto que la Navidad - como todos sabemos - muchas veces se celebra no con tanta fe, también se celebra de manera mundana o pagana; pero el Señor nos pide que lo hagamos con fe y nosotros, esta semana, debemos pedirle esta gracia: poder celebrarlo con fe. No es fácil mantener la fe, no es fácil defender la fe: no es fácil".