El Papa, en la fiesta de la Guadalupana: "Hijo y hermano latinoamericano, sin miedo, canta y camina como lo hizo tu Madre"

(José M. Vidal).- Misa con sabor latino en honor de la Emperatriz de América, la Virgen de Guadalupe, presidida por el primer papa Latinoamericano de la historia en la Basílica de San Pedro. En su homilía, Francisco califica a la Guadalupana de "pedagoga del Evangelio, que caminó y cantó". En ella, "el Señor desmiente la tentación de dar protagonismo al poder". Y, en su nombre, el Papa insta a la Patria Grande: "Hijoy hermano latinoamericano, sin mmiedo, canta y camina como lo hizo tu Madre".

En la solemne eucaristía, concelebran con el Papa 500 sacerdotes y decenas de cardenales. Entre ellos, los cardenales Ouellet, Maradiaga, Braz y Rosa Chávez.

Himno de entrada "América despierta" por el coro del Pontificio Colegio Pío Latinaomericano, que canta, asimismo el 'Señor ten piedad' de Palazón.

Para cantar el Gloria, en latín, se alterna el Coro de la Capilla Sixtina.

Primera lectura en portugués del libro del Eclesiástico: "Yo soy la Madre del amor, vengan a mí los que me aman".

Lectura del libro del Eclesiastés. Lectura del Evangelio de Lucas en el pasaje de la visitación de la Virgen a su prima Isabel

A la #VirgenDeGuadalupe Patrona de América Latina y el Caribe, le pedimos su intercesión por los migrantes que caminan por todo el continente





Texto íntegro de la homilía del Papa

«Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, porque él miró con bondad la pequeñez de su servidora» (Lc 1,46-48).

Así comienza el canto del Magníficat y, a través de él, María se vuelve la primera «pedagoga del evangelio» (CELAM, Puebla, 290): nos recuerda las promesas hechas a nuestros padres y nos invita a cantar la misericordia del Señor.



María nos enseña que, en el arte de la misión y de la esperanza, no son necesarias tantas palabras ni programas, su método es muy simple: caminó y cantó.



Caminó



Así nos la presenta el evangelio después del anuncio del Ángel. Presurosa -pero no ansiosa- caminó hacia la casa de Isabel para acompañarla en la última etapa del embarazo; presurosa caminó hacia Jesús cuando faltó vino en la boda; y ya con los cabellos grises por el pasar de los años, caminó hasta el Gólgota para estar al pie de la cruz: en ese umbral de oscuridad y dolor, no se borró ni se fue, caminó para estar allí.

Caminó al Tepeyac para acompañar a Juan Diego y sigue caminando el Continente cuando, por medio de una imagen o estampita, de una vela o de una medalla, de un rosario o Ave María, entra en una casa, en la celda de una cárcel, en la sala de un hospital, en un asilo de ancianos, en una escuela, en una clínica de rehabilitación ... para decir: «¿No estoy aquí yo, que soy tu madre?» (Nican Mopohua, 119).

Ella más que nadie sabía de cercanías. Es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, se hace hospedar en la vida familiar, desata uno que otro nudo de los tantos entuertos que logramos generar, y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas.

Algunos de los rostros peregrinos que han visitado a la Virgen María en la @INBGuadalupe.









En la escuela de María aprendemos a estar en camino para llegar allí donde tenemos que estar: al pie y de pie ante tantas vidas que han perdido o le han robado la esperanza.



En la escuela de María aprendemos a caminar el barrio y la ciudad no con zapatillas de soluciones mágicas, respuestas instantáneas y efectos inmediatos; no a fuerza de promesas fantásticas de un seudo-progreso que, poco a poco, lo único que logra es usurpar identidades culturales y familiares, y vaciar de ese tejido vital que ha sostenido a nuestros pueblos, y esto con la intención pretenciosa de establecer un pensamiento único y uniforme.



En la escuela de María aprendemos a caminar la ciudad y nos nutrimos el corazón con la riqueza multicultural que habita el Continente; cuando somos capaces de escuchar ese corazón recóndito que palpita en nuestros pueblos y que custodia -como un fueguito bajo aparentes cenizas- el sentido de Dios y de su trascendencia, la sacralidad de la vida, el respeto por la creación, los lazos de la solidaridad, la alegría del arte del buen vivir y la capacidad de ser feliz y hacer fiesta sin condiciones (cf. Encuentro con el Comité Directivo del CELAM, Colombia, 7 septiembre 2017).



Y cantó



María camina llevando la alegría de quien canta las maravillas que Dios ha hecho con la pequeñez de su servidora. A su paso, como buena Madre, suscita el canto dando voz a tantos que de una u otra forma sentían que no podían cantar. Le da la palabra a Juan -que salta en el seno de su madre-, le da la palabra a Isabel -que comienza a bendecir -, al anciano Simeón -y lo hace profetizar-, enseña al Verbo a balbucear sus primeras palabras.

Ella es mujer que camina con delicadeza y ternura de madre, se hace hospedar en la vida familiar, desata nudos de los tantos entuertos que logramos generar, y nos enseña a permanecer de pie en medio de las tormentas.









En la escuela de María aprendemos que su vida está marcada no por el protagonismo sino por la capacidad de hacer que los otros sean protagonistas. Brinda coraje, enseña a hablar y sobre todo anima a vivir la audacia de la fe y la esperanza. De esta manera ella se vuelve trasparencia del rostro del Señor que muestra su poder invitando a participar y convoca en la construcción de su templo vivo. Así lo hizo con el indiecito Juan Diego y con tantos otros a quienes, sacando del anonimato, les dio voz, hizo conocer su rostro e historia y los hizo protagonistas de esta, nuestra historia de salvación.

El Señor no busca el aplauso egoísta o la admiración mundana. Su gloria está en hacer a sus hijos protagonistas de la creación. Con corazón de madre, ella busca levantar y dignificar a todos aquellos que, por distintas razones y circunstancias, fueron inmersos en el abandono y el olvido.



En la escuela de María aprendemos el protagonismo que no necesita humillar, maltratar, desprestigiar o burlarse de los otros para sentirse valioso o importante; que no recurre a la violencia física o psicológica para sentirse seguro o protegido. Es el protagonismo que no le tiene miedo a la ternura y la caricia, y que sabe que su mejor rostro es el servicio. En su escuela aprendemos auténtico protagonismo, dignificar a todo el que está caído y hacerlo con la fuerza omnipotente del amor divino, que es la fuerza irresistible de su promesa de misericordia.



En María, el Señor desmiente la tentación de dar el protagonismo a la fuerza de la intimidación y del poder, al grito del más fuerte o del hacerse valer en base a la mentira y a la manipulación. Con María, el Señor custodia a los creyentes para que no se les endurezca el corazón y puedan conocer constantemente la renovada y renovadora fuerza de la solidaridad, capaz de escuchar el latir de Dios en el corazón de los hombres y mujeres de nuestros pueblos.



María, «pedagoga del evangelio», caminó y cantó nuestro Continente y, así, la Guadalupana no es solamente recordada como indígena, española, hispana o afroamericana. Simplemente es latinoamericana: Madre de una tierra fecunda y generosa en la que todos, de una u otra manera, nos podemos encontrar desempeñando un papel protagónico en la construcción del Templo santo de la familia de Dios.



Hijo y hermano latinoamericano, sin miedo, canta y camina como lo hizo tu Madre.