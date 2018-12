Papa: "No perdamos la capacidad de soñar el futuro"

"Es el hombre que sabe acompañar en silencio" y es "el hombre de los sueños". En estas dos expresiones el Papa Francisco fija las características de San José, a quien dedica la homilía de la Misa en Santa Marta. En este tiempo de Adviento, el Santo Padre recuerda también en la oración a los niños minusválidos de Eslovaquia, que realizaron las esferas para decorar el árbol de Navidad.

La sabiduría de los buenos padres

En las Sagradas Escrituras, conocemos a José como a "un hombre justo, respetuoso de la ley, un trabajador, humilde, enamorado de María". En un primer momento, ante lo incomprensible, "prefiere hacerse a un lado" pero después "Dios le revela su misión". Y así José abraza su misión, su papel, y acompaña el crecimiento del Hijo de Dios "en silencio, sin juzgar, sin hablar de más, sin chismorrear".

Una actitud sabia que el Papa Bergoglio reconoce en tantos padres: la capacidad de esperar, sin gritar inmediatamente, aun ante un error. Es fundamental saber esperar, antes de decir la palabra capaz de hacer crecer. Esperar en silencio, como hace Dios con sus hijos, con quienes tiene tanta paciencia.

El hombre de los sueños

En la homilía el Pontífice aclara seguidamente que San José era un hombre concreto, pero con el corazón abierto, "el hombre de los sueños", no "un soñador".

"El sueño es un puesto privilegiado para buscar la verdad, porque allí no nos defendemos de la verdad. Vienen y... Y Dios también habla en los sueños. No siempre, porque generalmente es nuestro inconsciente que viene, pero Dios tantas veces eligió hablar en los sueños. Lo hizo tantas veces, en la Biblia se ve, ¿no? José era el hombre de los sueños, pero no era un soñador ¿eh? No era fantasioso. Un soñador es otra cosa: es aquel que cree...va... está en el aire, y no tiene los pies plantados en la tierra".