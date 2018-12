Papa: "Navidad significa celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas"

(Cameron Doody).- A seis días del nacimiento de Jesús, el Papa Francisco centra su catequesis en la Navidad y su sentido más profundo: las sorpresas que trae consigo. La mayor, "el Altísimo que se hace niño" y nace "infante", es decir, "incapaz de hablar". Una Navidad que significa que "Dios revoluciona nuestras lógicas humanas". Pero, para eso, hace falta "no mundanizar la Navidad".

Algunas frases de la catequesis del Papa

Queridos hermanos y hermanas, buenos días!

En seis días será Navidad. Árboles, decoraciones y luces por todas partes recuerdan que este año también será una fiesta

La máquina publicitaria invita a intercambiar regalos siempre nuevos para sorprenderse

¿Pero es esta la fiesta que agrada a Dios? ¿Qué Navidad le gustaría él, qué regalos y sorpresas?

Veamos la primera Navidad de la historia para descubrir los gustos de Dios. Esa Navidad estuvo llena de sorpresas

Comenzamos con María, esposa de José: el ángel llega y cambia su vida. De virgen será madre

Continúa con José, llamado a ser el padre de un niño sin generarlo. Un hijo que llega en el momento menos indicado, es decir, cuando a María y José se prometieron cónyuges y, de acuerdo con la Ley, no podían cohabitar

Ante el escándalo, el buen sentido invitó a José a rechazar a María y salvar su buen nombre, pero él, que tenía el derecho, sorprende: para no hacerle daño a María piensa despedirla en secreto, a costa de perder su reputación

Luego, otra sorpresa: Dios en un sueño cambia sus planes y le pide que se lleve a María con él

Nacido Jesús, cuando tenía sus planes para la familia, en un sueño le dijo que se levantara y que se fuera a Egipto

En resumen, la Navidad trae cambios inesperados de la vida

Pero es la noche de Navidad que viene la mayor sorpresa: el Altisimo es un niño pequeño. La Palabra divina es un infante, que literalmente significa "incapaz de hablar"

Para dar la bienvenida al Salvador no están las autoridades de la época, sino simples pastores que, sorprendidos por los ángeles mientras trabajan de noche, se apresuran sin demora. ¿Quién lo habría esperado?

La Navidad es celebrar al Dios inédito, o mejor dicho, un Dios inédito, que derriba nuestra lógica y nuestras expectativas

Hacer Navidad, entonces, es dar la bienvenida a las sorpresas del Cielo en la tierra

No puedes vivir "tierra tierra", cuando el Cielo ha traído sus noticias al mundo

La Navidad inaugura una nueva era, donde la vida no se programa, sino que se da; donde uno ya no vive para sí mismo, según sus propios gustos, sino para Dios; y con Dios, porque desde Navidad Dios es el Dios con nosotros

Vivir la Navidad es sacudirse por su sorprendente novedad. La Navidad de Jesús no ofrece el calor reconfortante de la chimenea, sino el temblor divino que sacude la historia

La Navidad es la venganza de la humildad sobre la arrogancia, de la simplicidad sobre la abundancia, del silencio sobre el alboroto, de la oración a mi tiempo, de Dios sobre mi "yo"

Hacer Navidad es hacer como Jesús... bajar a aquellos que nos necesitan

Es hacer como María: confiada, dócil a Dios, incluso sin entender lo que Él hará

Es hacer como José: levantarse para hacer lo que Dios quiere, incluso si no está de acuerdo con nuestros planes

San José es asombroso: nunca habla en el Evangelio y el Señor le habla en silencio, en sueños

Navidad es preferir la voz silenciosa de Dios al ruido del consumismo. Si podemos estar en silencio frente a la cuna, la Navidad será una sorpresa para nosotros

Desafortunadamente, sin embargo, uno puede equivocar de fiesta y preferir las cosas usuales de la tierra a las noticias del Cielo

Si la Navidad es solo una buena fiesta tradicional, donde nosotros y no él estamos en el centro, será una oportunidad perdida

Desde el primer Evangelio de Adviento, el Señor nos ha advertido, pidiéndonos que no nos perdemos en "disipaciones" y "problemas de la vida" (Lc 21,34)

Estos días corremos, tal vez como nunca durante el año. Pero esto es lo opuesto a lo que Jesús quiere

Culpamos las muchas cosas que llenan los días, el mundo que va rápido. Sin embargo, Jesús no culpó al mundo

Por lo tanto, será Navidad si, como José, daremos espacio al silencio; si, como María, decimos "aquí estoy" a Dios; si, como Jesús, estamoss cerca de los que están solos. Si, como los pastores, dejamos nuestros recintos para estar con Jesús

Será Navidad, si encontramos la luz en la pobre cueva de Belén. No será Navidad si buscamos el resplandor resplandeciente del mundo, si nos llenamos de regalos, comidas y cenas, pero no ayudaremos al menos a un hombre pobre, que se parece a Dios, porque en Navidad Dios vino pobre

Queridos hermanos y hermanas, ¡Feliz Navidad, ricas en las sorpresas de Jesús! Pueden parecer sorpresas incómodas, pero son los gustos de Dios









Síntesis en español de la catequesis del Papa

Queridos hermanos:

Dentro de seis días celebraremos la Navidad, y podríamos preguntarnos: ¿Cómo es esa fiesta que a Dios le gustaría que celebráramos? El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad de la historia. Cómo la llegada de Dios cambió de manera radical los planes de María y José. Y la sorpresa más grande llega en la noche de Navidad, cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos pastores.

Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del Cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos sino para Dios, que descendió hasta nosotros para ayudarnos.

Procuremos no mundanizar la Navidad, ni convertirla en una bonita fiesta tradicional pero centrada en nosotros y no en Jesús. Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar tiempo al silencio, como hizo José; si le decimos a Dios "aquí estoy", como María; si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, como los pastores; si no nos dejamos cegar por el brillo de luces artificiales, de regalos y comidas, y en cambio ayudamos a alguien que pasa necesidad, porque Dios se hizo pobre en Navidad.

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española provenientes de España y América Latina. Le pedimos a la Virgen María que nos ayude a contemplar en silencio el misterio del Nacimiento de su Hijo, para que hagamos realidad en nuestras vidas su ejemplo de humildad, pobreza y amor

Les deseo una feliz Navidad. Muchas gracias.