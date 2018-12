El nuevo director del periódico vaticano fija como prioridad "sacudir conciencias y encender corazones"

(RD/Vatican News).- "El cristiano debe estar al mismo tiempo cerca de los hombres, pero también debe tener la distancia correcta, esa extrañeza que le permite entender, juzgar, afectar sin enredarse en la lógica de una crónica que a menudo se ve pero no ve, se interpreta sin saberlo primero", ha reclamado el nuevo director de L'Osservatore Romano, Andrea Monda, en su primer editorial.

Al comenzar su publicación, el jurisconsulto y experto en temas de estudios religiosos, resalta la misión que el diario oficial del Vaticano tiene en llevar la voz del Papa y de la Iglesia a todos los lectores: "mirar e interpretar lo que sucede en el mundo a la luz del Evangelio; ser la primera y más clara fuente para alimentar la búsqueda de la verdad", señala Monda.

Salir al encuentro

De igual manera, el flamante director aprovecho la oportunidad para brindar un reconocimiento al trabajo de su predecesor Giovanni Maria Vian, quien estuvo al mando de L'Osservatore Romano por cerca de once años; a quien también aprovechó para hacer una mención al Sumo Pontífice, por el encargo de dirigir dicha gaceta.

"Sintiendo sobre mis hombros todo el peso de la responsabilidad que me confió el Santo Padre, no puedo dejar de hacer esta pregunta decisiva. Y no puedo encontrar una respuesta más simple y verdadera que la que sigue al seguir el modelo indicado por Jesús en los Evangelios, como en el pasaje de los discípulos de Emaús. Aquí, donde el Papa Francisco nos recuerda que Jesús se convierte en un compañero en la calle y entra en las conversaciones de los hombres, dándole una nueva dirección y un nuevo impulso vital".