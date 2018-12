Francisco cambió a su vocero: se van Burke y Ovejero y entra el italiano Gisotti

(Hernán Reyes, corresponsal en el Vaticano).- El papa Francisco designó hoy como director interino de la sala de prensa del Vaticano al periodista italiano Alessandro Gisotti, tras aceptar la renuncia de su hasta hoy vocero, el estadounidense Greg Burke.

Gisotti, de 44 años y hasta ahora director de redes sociales del Dicasterio para la Comunicación creado por el pontífice en 2015, asumirá de manera interina el puesto vacante, aseguró hoy un comunicado de la sala de prensa del Vaticano.

Burke, de 59 años, era el vocero del pontífice y director de la Sala de Prensa del Vaticano desde el 1 de agosto de 2016, tras seis meses como "número dos" del organismo.

Ligado al Opus Dei y ex corresponsal en Roma de la cadena Fox, el ahora ex vocero había sido también consultor de la secretaría de Estado del Vaticano para intentar cambiar la imagen del papa emérito Benedicoto XVI durante el escándalo Vatileaks en 2012.

A inicios de año, Burke había sido cuestionado por su rol en el viaje de Francisco a Chile y Perú, especialmente por permitir repreguntas de los periodistas durante la conferencia de prensa de regreso a Roma.

Junto a Burke, también renunció la vice directora de la sala de prensa, la española Paloma García Ovejero.

La salida de Burke y Ovejero se enmarca en el proceso de cambios en la comunicación de la Santa Sede impulsado por el papa argentino, que en diciembre designó al periodista itaiano Andrea Tornielli como director editorial de los medios vaticanos.

García Ovejero, de 43 años, era vicedirectora de la Sala de Prensa después de haberse desempeñado como corresponsal de la cadena española Cope en Italia.

