Parolin expresa su "esperanza" de que el Papa vaya "lo antes posible" a Irak

(C.D./EFE).- El cardenal Secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, ha lamentado que ahora no es el momento para que el Papa visite Irak, si bien ha dejado la puerta entreabierta a la posibilidad de que Francisco viaje al país asiático en algún momento en el futuro, tal y como adelantó RD, lo cual supondría un "gran ánimo" para los cristianos de la región.

"Para un viaje del Papa Francisco a Irak deben darse unas condiciones mínimas que permitan que el propio viaje se realice, y que actualmente no existen", señaló Parolin, en una entrevista al canal católico de televisión Tv2000.

Parolin respondía así a la invitación que le transmitió el presidente de Irak, Barham Salih, para que el Papa viaje el país árabe, durante la visita que realizó a Irak la semana pasada.

El cardenal reconoció que es un viaje muy esperado por muchas partes, desde las autoridades hasta algunos musulmanes que han tenido ocasión de conocer al pontífice, pero sobre todo por la comunidad cristiana.

"Me permito expresar la esperanza de que estas condiciones puedan realizarse y que el Papa pueda ir lo antes posible a Irak", afirmó, antes de añadir que "el problema del terrorismo no está superado y de mi viaje a Irak saqué la impresión, y así me lo han confirmado mis interlocutores, de que aún están presentes las raíces de este fenómeno".

"Y el terrorismo no solo puede ser superado por medios militares. Ciertamente el asunto de la seguridad es muy importante, pero el fundamentalismo y el radicalismo que se manifiestan en la forma extrema del terrorismo requieren también de una educación al respeto recíproco y a la fraternidad", agregó.

También dijo que "es importante que de parte de todas las autoridades religiosas haya una condena total de este fenómeno".

El secretario de Estado vaticano se trasladó al país árabe para llevar su cercanía a la comunidad cristiana, víctima de persecución durante los últimos años, y en su estancia también se acercó al Kurdistán iraquí.

La visita del cardenal comenzó el pasado 24 de diciembre con la celebración de la misa del Gallo en la catedral latina de Bagdad.

Vatican Secretary of State Pietro Parolin wishes the people of the Kurdistan Region and Iraq a happy #NewYears, and hopes Iraq can reconcile its differences inside the country. #TwitterKurds #NewYearsEve @VaticanNews pic.twitter.com/BdzSEQ4XPZ