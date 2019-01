Fréderic Fornos, sj: "El Papa está preocupado por los ataques del diablo, el que nos divide"

El padre jesuita Fréderic Fornos, Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, fue recibido ayer en audiencia por el Santo Padre Francisco. En el centro del encuentro estuvo la elección de las intenciones de oración para el próximo año y la próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, a celebrarse en este mes de enero.

Colaborando con el Santo Padre

El padre Frédéric explica el motivo principal del encuentro con el Santo Padre: "Era para que él me pudiera decir cuáles eran las intenciones que llevaba en su corazón, para proponerlas a toda la Iglesia para el próximo año. No solamente toda la Iglesia católica está invitada a rezar por estas intenciones mensuales y a vivirlas - precisa - sino que además el Video del Papa de cada mes está relacionado con estas intenciones. Por ello, hemos hablado también del Video del Papa".

El trabajo continúa

El Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa afirma que las intenciones de oración para el 2020 se encuentran "al final de un proceso de reflexión y discernimiento a nivel mundial pero también a nivel del Vaticano, con los Dicasterios y las diversas Congregaciones y Consejos". "Con respecto a este discernimiento, yo le hice algunas propuestas al Santo Padre y él en su oración, discernimiento y reflexión, me dio las intenciones que serían para el 2020. Estamos todavía trabajando en eso con el Santo Padre. La versión definitiva estará lista dentro de poco tiempo. Empezaremos las traducciones y después L'Osservatore Romano publicará oficialmente las intenciones de oración del Santo Padre para el 2020".

EL AMOR HA DE PONERSE MÁS EN OBRAS QUE EN PALABRAShttps://t.co/LN8Hu9VQJD pic.twitter.com/93J2P520qo — Pope’s Worldwide Prayer Network – Vatican (@popesprayernet) 4 de enero de 2019





#PrayfortheChurch, gran impacto a nivel mundial

P- Entre las cuestiones que preocupan al Santo Padre está también aquella de la división en la Iglesia, por la cual pidió oración en el mes de octubre. ¿Cuál ha sido el resultado de la campaña "Orar por la Iglesia"?

R- "Con el Santo Padre hicimos una evaluación de la campaña de oración del mes de octubre, "Pray for the Church", "Orar por la Iglesia", mes en el que tuvo lugar el Sínodo de los Obispos y donde el Papa invitaba a rezar a todos los fieles cada día el Santo Rosario a la Virgen, para que, junto a San Miguel arcángel, protegieran a la Iglesia contra todo lo que fomenta división en ella, contra los ataques del 'diablo', el que nos divide, el que busca complicidad en nosotros", precisa el padre Fornos. Se trató de una "campaña que impactó mucho a nivel mundial, donde hubo mucha gente que rezó y que pidió la protección de la Iglesia. Fue una manera también para tomar conciencia del 'combate espiritual' que cada uno de nosotros vivimos y en el cual tenemos que tomar posición, para no dejarnos engañar a nosotros mismos".

Click to Pray, plataforma oficial de la JMJ de Panamá

P- Un tema importante que marca el comienzo de este 2019 es la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará dentro de poco este mes de enero en Panamá...

R-"Es un momento muy especial, muy importante porque Click to Pray, que es la plataforma de la Red Mundial de Oración del Papa es la plataforma oficial para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. "Por ejemplo, el Video del Papa de este mes de enero está relacionado con su intención de oración que es sobre 'los jóvenes, en la escuela de María': 'Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo'. Las intenciones de oración están conectadas con la Jornada Mundial de la Juventud y por eso toda la preparación se ha hecho en relación a esta Jornada Mundial en colaboración con el departamento encargado de esta Jornada, a nivel de oración: Rezar el Rosario a María por la paz, que se va a proponer a los jóvenes durante estos días".

175° aniversario del Apostolado de la Oración

El padre Fornos enumera otro de los temas afrontados con el Santo padre: "El 175° aniversario del Apostolado de la Oración, hoy Red Mundial de Oración del Papa, que celebraremos en la solemnidad del Corazón de Jesús, el 28 de junio, aquí en el Vaticano". Ese día se cumplirán diez años "del inicio del proceso de recreación de este servicio eclesial, que ahora es una obra pontificia, y esperamos que muchas personas de la Red Mundial estén presentes, aquí en Roma, para celebrar este momento con el Papa Francisco".

"Hemos hablado de importancia de la oración para la misión de la Iglesia. Que cada vez más la oración se perciba como esencial para nuestras vidas, para la misión de la Iglesia y para nuestra propia conversión al estilo de vida de Jesús y de docilidad a su espíritu, como muchas veces repite en todos estos últimos meses".

(RD/Vatican News)