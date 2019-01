Francisco agradece a los coptos "los mártires que dan fuerza a vuestra fe"

El domingo 6 de enero, el Papa Francisco envió un videomensaje a la Iglesia copto-ortodoxa de Egipto con ocasión de la inauguración de la nueva Catedral de la Natividad, en el que además de ofrecer sus mejores deseos para la Navidad y el Año Nuevo expresa su profundo anhelo de que "el Príncipe de la Paz conceda a Egipto, a Oriente Medio y al mundo entero el don de la paz y de la prosperidad".

La catedral está situada en el territorio de lo que será la capital administrativa de Egipto, en una zona desértica a unos 45 kms al este de El Cairo.

A continuación compartimos el texto del videomensaje del Pontífice:

Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Con alegría saludo a todos vosotros en la feliz ocasión de la dedicación de la nueva Catedral de la Natividad, construida en la nueva capital administrativa.

Que el Príncipe de la Paz done a Egipto, a Oriente Medio y al mundo entero el regalo de la paz y la prosperidad.

Envío un saludo especial a mi querido hermano, Su Santidad el Papa Tawadros II y a la Iglesia Copta-Ortodoxa, que ha sabido dar un verdadero testimonio de fe y de caridad incluso en los momentos más difíciles.

Queridísimos hermanos y hermanas, tenéis mártires que dan fuerza a vuestra fe. Gracias por su ejemplo. Extiendo un respetuoso saludo al Gobierno egipcio y al Presidente Abdel Fattah al-Sisi. Que en la nueva Catedral se eleve siempre el gozoso culto a Dios en lo alto de los cielos y descienda la bendición y la paz en la tierra para todos los hombres, que Dios ama. Feliz Navidad.

Un policía muere desactivando una bomba en una iglesia en El Cairo

Mientras tanto, un policía especializado en explosivos murió este sábado al estallar un artefacto que las fuerzas de seguridad habían detectado ante una iglesia copta de Egipto, una comunidad que suele ser víctima de ataques extremistas, y que los agentes trataban de desmantelar.

Poco antes de medianoche, un importante dispositivo de seguridad impedía cualquier acceso a las inmediaciones de la iglesia, constataron periodistas de la AFP. El incidente se produjo dos días antes de que los cristianos coptos, minoría en Egipto, celebren la Navidad el 7 de enero.

En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad anunciaron un refuerzo del dispositivo de seguridad en El Cairo con motivo de las fiestas de fin de año y la Navidad. Egipto enfrenta movimientos extremistas, como el grupo yihadista Estado Islámico (EI), especialmente desde el derrocamiento, por parte del ejército, del presidente islamista Mohamed Mursi, en 2013.

Por su parte, los cristianos coptos, que representan alrededor del 10% de la población de Egipto, han sido blanco de una serie de ataques por parte del grupo Estado Islámico en los últimos años.

El artefacto, que estalló el sábado por la noche, se encontraba dentro de una bolsa que los policías inspeccionaron, añadieron las fuentes de seguridad. El policía abatido, Mustafa Abid, era un comandante artificiero.

La explosión también coincidió con la víspera de una misa de Navidad que ha tenido lugar este domingo en la catedral de la Natividad en la Nueva Capital Administrativa de Egipto, a 45 km al este de El Cairo.

A la misa asistió el presidente Abdel Fattah Al Sisi.

Al Sisi, que gobierna en Egipto desde 2014, un año después del derrocamiento de los Hermanos Musulmanes, suele presentarse como un defensor de los cristianos frente a los extremistas.

Pero algunos analistas y activistas acusan al Estado de discriminaciones y de no hacer lo suficiente para proteger a los coptos.

Más de 100 coptos han sido asesinados en ataques yihadistas desde diciembre de 2016.

A principios de noviembre de 2018, el grupo EI reivindicó un ataque en el que murieron seis coptos y un anglicano en la provincia central de Minya. En febrero de 2018, Egipto lanzó una amplia operación contra el EI, incluida la reama local establecida en el Sinaí (este). Alrededor de 500 presuntos yihadistas han sido abatidos desde entonces, según cifras oficiales.

Los coptos no son las únicas víctimas de los movimientos extremistas. Cientos de policías y soldados han perdido la vida en ataques. Además, algunos atentados también se han perpetrado contra turistas.

A finales de diciembre de 2018, tres turistas vietnamitas y su guía, egipcio, murieron en la explosión de una bomba de fabricación casera dentro de un autobús cerca de las pirámides de Guiza, en la periferia suroeste de la capital egipcia.

Fue el primer ataque contra turistas en Egipto desde julio de 2017.

