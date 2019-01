Las nueve claves del 2019 del Papa Francisco

(RD/Vatican News).- El 2019 de Francisco se presenta como un año muy intenso por los acontecimientos ya programados. En enero tiene lugar el habitual encuentro con el cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, una oportunidad para enviar un fuerte mensaje a la comunidad internacional: el año pasado el Papa aprovechó la oportunidad del 70º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos para decir que aún hoy, en el Tercer Milenio, se violan muchos derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida.

La JMJ de Panamá

Del 23 al 28 de enero se realiza el primer viaje del año, a Panamá, para la 34ª Jornada Mundial de la Juventud sobre el tema "He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". Un acontecimiento posterior al Sínodo de octubre, que propuso relanzar el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia.

En un vídeo mensaje del pasado mes de noviembre, el Papa invitó a los jóvenes, creyentes y no creyentes, a "salir de sí mismos y ponerse al servicio de los demás". "Nuestra vida -dijo- encuentra sentido sólo en el servicio a Dios y al prójimo" y muchos jóvenes "muestran a menudo un deseo de ayudar a los demás, de hacer algo por los que sufren": es la "fuerza" de los jóvenes la que "puede cambiar el mundo", a través de una "revolución de servicio" la que puede derrotar a los "poderes fuertes" de esta tierra.

Viaje a los Emiratos Árabes Unidos

Del 3 al 5 de febrero, el Papa Francisco viajará a los Emiratos Árabes Unidos, es el primer Pontífice en visitar este país. El lema de la visita es "Hazme canal de Tu paz": en el centro del evento, la importancia del diálogo interreligioso y la fraternidad entre creyentes de diferentes religiones. El año 2019 ha sido declarado por las autoridades de los Emiratos "Año de la Tolerancia" con el objetivo de promover una cultura lejana de todo fundamentalismo.





El Consejo de Cardenales y la reforma de la Curia

Del 18 al 20 de febrero tendrá lugar en el Vaticano la 28ª reunión del Consejo de Cardenales: al centro de los trabajos estará el proyecto de revisión de la Constitución Pastor Bonus sobre la Curia Romana: el pasado mes de diciembre se entregó al Santo Padre una nueva propuesta de Constitución Apostólica, titulada Praedicate evangelium. El objetivo es hacer que este organismo de gobierno responda mejor a las necesidades de una Iglesia en salida, profundamente misionera.

La cumbre del Vaticano contra los abusos

Un acontecimiento muy esperado de este 2019 tendrá lugar del 21 al 24 de febrero, siempre en el Vaticano, inmediatamente después del Consejo de Cardenales. El Papa Francisco se reunirá con todos los Presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo para discutir sobre la prevención de los abusos a menores y adultos vulnerables. Un encuentro fundamental para la lucha contra los abusos de poder, de conciencia y sexuales cometidos por los miembros de la Iglesia. Francisco, hablando a la Curia el pasado mes de diciembre, dijo basta a todo encubrimiento para seguir por el camino de la verdad y la justicia. A continuación, lanzó un fuerte llamamiento a los abusadores: "Conviértanse y entréguense a la justicia humana y prepárense a la justicia divina".

Visita a Marruecos

Los días 30 y 31 de marzo Francisco visitará Marruecos, 33 años después de la histórica visita de San Juan Pablo II: el 19 de agosto de 1985, el Papa Wojtyla se reunió con 80.000 jóvenes musulmanes en el estadio de Casablanca. Un acontecimiento jamás sucedido antes en el diálogo entre el cristianismo y el islam.

El Papa polaco afirmó que "el diálogo entre cristianos y musulmanes hoy es más necesario que nunca", sin olvidar "las importantes diferencias", pero también "las muchas cosas en común". "Cristianos y musulmanes - dijo Wojtyla - generalmente nos hemos entendido mal, y a veces, en el pasado, nos hemos opuesto e incluso perdido en polémicas y guerras. Debemos respetarnos", también porque "creemos en el mismo Dios" y porque "Abraham es para nosotros el mismo modelo de fe". Juan Pablo II había hablado de los derechos humanos, que "tienen en Dios su fundamento": la libertad de conciencia y de religión. Una libertad religiosa - subrayaba - que necesita "reciprocidad". Y luego respeto por cada persona humana, "hombre o mujer".

Finalmente, la llamada a la paz y la justicia para superar las tentaciones de quienes quieren "cambiarlo todo con violencia o soluciones extremas", porque el precio de la violencia lo paga siempre el inocente. Un compromiso de diálogo que el Papa Francisco persigue con determinación.





El Papa en Bulgaria y en la ex República Yugoslava de Macedonia

Del 5 al 7 de mayo el Papa estará en Bulgaria y en la ex República Yugoslava de Macedonia. En Bulgaria irá a las ciudades de Sofía y Rakovski: el lema del viaje es "Pacem in Terris", para recordar la famosa Encíclica de San Juan XXIII, primer visitante y delegado apostólico en Bulgaria. En la ex República Yugoslava de Macedonia visitará la ciudad de Skopje", lugar de nacimiento de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. El lema de la visita es: "No tengas miedo, pequeño rebaño" (Lc 12,32). Los católicos en estos dos países son de hecho una pequeña minoría entre los ortodoxos. El viaje podrá relanzar el diálogo con el mundo ortodoxo en un momento difícil para estas Iglesias orientales, después del nacimiento de la nueva Iglesia Ortodoxa Autocéfala Ucraniana, reconocida por el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla pero no por la Ortodoxa Rusa.

El deseo de Francisco de visitar Japón

El año pasado, el Papa Francisco también anunció su intención de visitar Japón en el 2019: "Esperemos que podamos hacerlo", dijo a la Asociación Japonesa "Tensho Kenoh Shisetsu Kenshoukai", recordando que hace más de 400 años, en 1585, cuatro jóvenes japoneses llegaron a Roma, acompañados por algunos misioneros jesuitas, para visitar al entonces Papa, Gregorio XIII.

"Era la primera vez que un grupo de representantes de su gran país venía a Europa", observó Francisco y, subrayando la gran acogida recibida, no sólo en Roma, añadió: "Los europeos conocieron a los japoneses y los japoneses conocieron a Europa y al corazón de la Iglesia Católica. Un encuentro histórico entre dos grandes culturas y tradiciones espirituales, de las cuales es justo preservar la memoria". A continuación invitó a los miembros de la asociación: "Lleven a su maravilloso pueblo y a su gran país la amistad del Papa de Roma y la estima de toda la Iglesia católica".

El Sínodo para la Amazonía

Entre los acontecimientos importantes del 2019 está también la asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región pan amazónica que tendrá lugar en octubre. Concierne a siete Conferencias Episcopales y nueve países de la región amazónica. El Papa Francisco desea que se discuta sobre este tema: "Amazonia, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral". Pero no se tratará sólo de ecología: también se abordarán importantes temas eclesiales.

Un año de fraternidad al servicio de la paz

El 2019 comienza con la Jornada Mundial de la Paz. En su mensaje, Francisco invita a poner la política al servicio de la paz: "La paz es semejante a la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy: es como una flor frágil que busca florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos que la búsqueda de poder a toda costa conduce al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental para construir la ciudadanía y las obras del hombre, pero cuando, para quienes la ejercen, no se experimenta como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación e incluso destrucción. "El que quiere ser el primero - dice Jesús - debe hacerse el último de todos y el servidor de todos" (Mc 9,35)".

En su último Mensaje de Navidad, el Papa lanzó un deseo de fraternidad válido para el 2019: "Fraternidad entre los pueblos de todas las naciones y culturas. Fraternidad entre personas con ideas diferentes, pero capaces de respetarse y escucharse. Fraternidad entre personas de diferentes religiones" porque "Dios es un buen Padre y todos somos hermanos".