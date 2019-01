Francisco: "Dios responde siempre, y espera todo, y a todos, con los brazos abiertos"

(Jesús Bastante).- Audiencia de los miércoles en el Aula Pablo VI. Lectura del Evanelio de San Lucas, uno de los fundamentales para entender el poder de la oración: "Pedid, y se os dará". A ello se dedicó el Papa Francisco en su reflexión, en la que defendió cómo orar "cambia la realidad, y nos cambia también a nosotros".

"La oración es la victoria sobre la soledad y la desesperación; un camino que nos lleva a Dios, nuestro Padre, que espera todo y a todos con los brazos abiertos", recalcó el Papa en su saludo en castellano.

"Jesús es, ante todo, un orante", subrayó Bergoglio en su alocución. Y es que, "cada paso de su vida está impulsado por el aliento del Espíritu, que lo guía en todas sus acciones", desde el Bautismo a las tentaciones, pasando por "las decisiones más importantes", incluso en la muerte. "La oración de Jesús parece amortiguar las emociones más violentas, los deseos de venganza, y reconcilia al hombre con su enemigo más amargo: la muerte".

Por rezar, Jesús reza hasta por Pedro, antes de que él lo niegue tres veces. "Esto nos consuela. Jesús ora por ti, ora por mí, por cada uno de nosotros. ¡Esto es verdad! Jesús reza por mí, cada uno podemos decirlo", apuntó.

"Enséñanos a orar", le pedías los discípulos a Jesús. También hoy, añadió Francisco, "podemos pedir al Señor, enséñame a rezar". Así sucede en la oración del Padre Nuestro, con una estructura determinada.

"Hay que deternerse en las instrucciones que nos da para la oración", señaló, destacando la importancia de "las actitudes de los creyentes que rezan", y en el amor. "¿Qué padre entre ustedes, si el hijo le pide un pescado, le dará una serpiente?", preguntó el Papa.

Y es que "Dios responde siempre, no habrá oración que quede sin contestar, porque Él es Padre, y no olvida a sus hijos que sufren". Aunque, es cierto, "nuestras oraciones parece que no obtienen resultados".

En este punto, el Papa pidió a los fieles que se preguntaran cuántas veces habían visto una puerta cerrada. "Jesús nos pide que insistamos. La oración transforma la realidad, siempre. Si no cambian las cosas alrededor nuestro, al menos cambiamos nosotros, cambia nuestro corazón".

"Jesús ha prometido el don del Espíritu santo a todo hombre y mujer que reza. Podemos estar seguros de que Dios responderá. La única incertidumbre es cuándo, pero no dudemos de su respuesta. Tal vez tengamos que insistir toda la vida, pero Él responderá, lo prometió. Él no es un padre que da una serpiente en lugar de un pez", afirmó.

"Un día se cumplirá el deseo de felicidad que todos llevamos a nuestros corazones. Dios hará justicia, escuchará a quienes le imploran noche y día. Orar es la victoria sobre la soledad y la desesperación", añadió el Papa, insistiendo en la idea: "La oración cambia la realidad, no lo olvidéis, cambia las cosas o nuestro corazón, pero siempre cambia".

"Orar es ver cómo cada fragmento de creación que pulula en el sopor de una historia que a veces no entendemos, pero está en camino, y al final del camino estará un Padre esperando todo y a todos con los brazos abiertos", concluyó Francisco.

Saludo del Papa en castellano: