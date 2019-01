Alessandro Gisotti: "Argentina está en el corazón del Papa"

(C. Doody/Télam).- "No puedo responder yo por qué no va. Lo que sí sé es que la Argentina está en el corazón del Papa Francisco". El director interino de la Sala Stampa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, hizo semejante defensa del Papa hoy tras ser preguntado durante la presentación del viaje de Bergoglio a la Jornada Mundial de la Juventud del por qué el pontífice aún no ha regresado a su país natal.

Desde su elección el 13 de marzo de 2013, Francisco visitó Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú, México, Chile y Cuba en América Latina pero aún no regresó a su país de origen.

En ese sentido, Gisotti recordó la carta enviada por Bergoglio a su país tras los saludos recibidos en marzo pasado por su quinto aniversario como Papa.

"Quisiera decirles que el amor por mi patria sigue siendo grande e intenso", escribió entonces Bergoglio.

Gisotti destacó a los medios acreditados que "una de las representaciones más numerosas" que irán a Panamá entre el 22 y el 27 de enero "son los argentinos, que son unos 2.000" fieles.

"Son uno de los grupos que más se hará sentir. Así que una parte de la Argentina va a ver al Papa", planteó el portavoz que asumió esa función de manera interina el 31 de diciembre último.

Francisco irá a Panamá entre el 23 y el 27 de enero para participar de la 34 JMJ, en el que será su viaje número 26 fuera de Italia como Papa, período en el que recorrió 40 países.

Será la primera vez en sus 82 años de vida que Bergoglio visite Panamá, explicó hoy Gisotti, quién agregó que su estadía en el país centroamericano será "toda y solamente para los jóvenes" de todo el mundo que acudirán allí.

Por el momento se anotaron unos 150.000 jóvenes para participar del encuentro que terminará con una misa masiva en la capital panameña.

Durante su estadía en ese país, el Papa se reunirá con obispos centroamericanos, el viernes 25 confesará a un grupo de jóvenes detenidos y visitará también un centro que hospeda a jóvenes con HIV.

Bergoglio tendrá 10 intervenciones públicas, en las que, según Gisotti, se espera que haga referencias a temas variados como las migraciones, las mujeres y problemáticas de la juventud mundial.