Cardenal Koch: "El Santo Padre tiene al ecumenismo muy presente en el corazón"

(Cameron Doody).- El Papa Francisco "tiene al ecumenismo muy presente en el corazón", ha recordado el cardenal Kurt Koch, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, en vísperas de la Semana de Oración por el ecumenismo que empieza este viernes 18 de enero. Ocasión esta también, ha recordado el purpurado, para que Europa redescubra la "unidad en la pluralidad de culturas que existen dentro de ella... la unidad reconciliada".

"La injusticia fundamental en el cristianismo son las divisiones, porque Jesús quería una sola Iglesia", ha opinado Koch en una entrevista con SIR, agencia de noticias de los obispos italianos. "En este sentido, como dijo el Concilio Vaticano II, la división es una gran herida, es contraria a la voluntad del Señor, daña a la Iglesia y daña a la proclamación principal del Evangelio", ha explicado el cardenal suizo. El máximo responsable del Vaticano en temas del ecumenismo desde 2010 ha apuntado que el desafío de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos para este año es "recuperar la unidad", lo cual significa también "superar la injusticia de la división".

Como ha observado el cardenal Koch, el tema del octavario de este año, "Actúa siempre con toda justicia", ha sido propuesto por cristianos de Indonesia, "un país formado por ciudadanos de diferentes orígenes y donde es muy importante encontrar la unidad en la diversidad y la justicia". Pero si la idea a transmitir es que "la justicia es el fundamento de la unidad. No podemos tener unidad si no tenemos justicia", he aquí una importante lección no solo para Asia sino también para Europa, donde "el gran desafío de la inmigración" se ha convertido en una "crisis importante".

"Solo podemos resolver este problema con mayor solidaridad entre los diferentes países. Y esto falta", ha advertido Koch, alertando de que "la crisis de la migración es la crisis de Europa".

La implicación de los cristianos indonesios en la preparación de la Semana de Ecumenismo no es la única novedad que trae la edición de este año. Otra innovación es que el Papa presidirá las tradicionales Vísperas papales en la basílica de San Pablo Extramuros al principio de la Semana, y no al final, debido a su inminente viaje a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud. Para Koch, se trata de una "hermosa decisión" del pontífice, que demuestra no solo que el ecumenismo es muy querido por él sino también que "la oración por la unidad es la base y el origen de todo el movimiento ecuménico".

Recuperar la unidad de los cristianos "todavía necesita mucho tiempo, requiere un largo viaje", ha reconocido por último el cardenal Koch. "Por lo tanto, se trata de continuar con esta visión trinitaria que Francisco siempre dice: caminar juntos, orar juntos, colaborar juntos".

