El Papa coloca a Marini y a Pozzo al frente de la Capilla Musical Sixtina

Francisco dispuso hoy que el famoso Coro de la Capilla Sixtina pase a formar parte de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice y nombró a un administrador económico, tras las irregularidades financieras detectadas y por las que se abrió una investigación.

En septiembre de 2019, el Vaticano informó de la apertura de una investigación sobre aspectos económico-administrativos en dicho coro. El director del coro, Massimo Palombella, y su director administrativo, Michelangelo Nardella, serían las personas investigadas por presunta malversación, fraude y lavado de dinero.

Con el "motu propio" del papa, la llamada "Capilla de Música papal" se insertará en la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del pontífice, "como un lugar específico de servicio a las funciones litúrgicas papales y al mismo tiempo a la custodia y la promoción del prestigioso patrimonio artístico-musical producido a lo largo de los siglos por la propia Capilla".

El coro de la Capilla Sixtina está considerado uno de los más antiguos del mundo y fue creado en 1471. Está formado por niños y adolescentes de entre 10 y 14 años, aunque también tiene algunos cantantes adultos.

En la Carta Apostólica, el Santo Padre recuerda que, desde su antigua fundación y a lo largo de los siglos, la Capilla Musical Pontificia ha brillado en la historia de Roma y del Orbe Católico como un alto lugar de expresión artística y litúrgica al servicio de las solemnes celebraciones de los Pontífices, inicialmente dentro de la espléndida capilla de la que tomó su nombre, luego en el contexto de la Basílica de San Pedro, o donde los Papas consideraron necesaria su obra.

Asimismo, el Papa Francisco resalta el vínculo directo de la Capilla con las grandes celebraciones de los Papas, donde encontró su anclaje institucional primero en el llamado "Mayordomato" de Su Santidad, y luego y hasta ahora en la Prefectura de la Casa Pontificia, gozando de una administración autónoma, aunque sujeta a limitaciones de orientación acordadas con los diversos Responsables de las celebraciones papales.

In separate move today, Pope places Sistine Chapel Choir under Office of Liturgical Celebrations headed by Msgr. Guido Marini; as Choir faces accusations of financial mismanagement, Francis appoints Abp Guido Pozzo (former Ecclesia Dei Secretary), as Treasurer of Sistine Choir pic.twitter.com/sR0tI6b7Tn