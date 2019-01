Las víctimas de abusos reclaman una reunión con el Papa durante la cumbre antipederastia de febrero

(Jesús Bastante).- Las víctimas de abusos dan un paso más ante la cumbre antipederastia. Conscientes de que tal vez sus testimonios puedan ser edulcorados, Eca Global, que aglutina a supervivientes de la pederastia clerical, han enviado una carta al Papa Francisco para solicitar una reunión, y participar del encuentro con los obispos de todo el mundo.

En la misma, los firmantes instan a Francisco a "incluir en sus miembros la cumbre de febrero de nuestra asociación, poniendo fin a los abusos del clero".

"Somos sobrevivientes y activistas de prácticamente todas las partes del mundo donde la iglesia ha hecho un hogar durante los largos siglos", se lee en la nota, que anuncia cómo en febrero 45 víctimas -dos de ellas españolas: Miguel Hurtado y Juan Cuatrecasas-, procedentes de 21 países de los cinco continentes, se personarán en Roma.

"Estaremos esperando fuera en paz, pero con fuerza, exigiendo acción de su parte para abordar eficazmente el problema del abuso de los niños por parte del clero y sus encubridores".

"Es nuestro deseo, sin embargo, al estar dentro de la cumbre con usted para ofrecer nuestra participación directa, la experiencia vivida, y la sabiduría difícil", reclaman las víctimas, que insisten en que "su cumbre no puede tener éxito mientras no estén dispuestos a comprometer en la lucha a los líderes de los grupos de supervivientes. Le ofrecemos esta oportunidad".

Ésta es la carta:

