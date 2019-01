Roma reafirma que Francisco no conocía las denuncias sobre Zanchetta cuando lo designó en el APSA

(Hernán Reyes Alcaide, corresponsal de RD en el Vaticano).- El Vaticano insistió hoy en que el papa Francisco no conocía las denuncias contra el obispo argentino Gustavo Zanchetta, ex responsable de la diócesis de Orán, en el momento en el que lo designó asesor de la Administración Patrimonial de la Sede Apostólica (APSA) en diciembre de 2017.

"Con referencia a los artículos recientemente publicados por algunos medios de comunicación y a algunas reconstrucciones engañosas, puedo reiterar firmemente lo que se declaró el 4 de enero", afirmó hoy el vocero papal Alessandro Gisotti.

La aclaración de Gisotti, que había afirmado que Jorge Bergoglio no estaba al tanto de las denuncias hacia Zanchetta cuando lo designó al frente de la denominada inmobiliaria vaticana, se dan después de que algunos medios de comunicación afirmaran esta semana que el Vaticano estaba al corriente de las acusaciones por abuso de poder y sexual.

Holy See spokesman @AGisotti says he "resolutely" denies the claim that the Vatican knew of Argentine Bishop Zanchetta’s misconduct prior to being appointed to APSA , adding there have been some "misleading reconstructions" about the case. Says an investigation is under way. pic.twitter.com/TKVZfMVeca