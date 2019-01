Dimite el jefe de personal de Doctrina de la Fe acusado de agresión sexual por una religiosa

(Jesús Bastante/Agencias).- El pasado mes de noviembre, durante un encuentro de ex religiosas en Roma, Doris Wagner lo acusó públicamente de proposiciones sexuales. Ahora, Hermann Geissler, jefe de personal de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha presentado su renuncia, que el cardenal Ladaria ya ha aceptado.

En una breve nota, la Santa Sede subraya que Geissler ha pedido al prefecto abandonar su servicio, y que Ladaria "ha acogido esta solicitud". "El padre Geissler ha dado este paso para limitar el daño ya causado a la Congregación y su Comunidad", prosigue la nota.

El comunicado añade que Doris Wagner, ex miembro de la comunidad religiosa "Opus Spiritualis Familia" de la cual el Padre Geissler forma parte, acusó al sacerdote de un comportamiento impropio que tuvo lugar en 2009.

Gaissler, se lee en el Comunicado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, "reitera que la acusación contra él no es cierta y pide que el proceso canónico ya iniciado continúe. También se reserva cualquier medida legal".

Exmonja acusó a Hermann Geissler, dirigente del Vaticano, de acoso sexual https://t.co/xIwqKmnwIZ #MePasoALaFM pic.twitter.com/0oJQBEV3HJ — La F.M. 98.5 Cali (@LaFMCali) January 29, 2019





Lo cierto es que la renuncia se sucede a pocas semanas de que dé comienzo la cumbre antipederastia en el Vaticano. Hay que recordar que, precisamente, es en la Congregación para la Doctrina de la Fe donde se sustancian los casos de abusos sexuales y proposiciones deshonestas de sacerdotes y religiosos, ya sea contra menores o contra otros miembros de la comunidad, como es el caso denunciado por Wagner.

Doris Wagner es una teóloga alemana que sufrió abusos de todo tipo (desde control mental a la agresión sexual) en su comunidad religiosa y expuso públicamente su testimonio. "Pocos meses después de tomar los votos, un sacerdote de la comunidad entró a mi habitación y me violó. Mientras me desnudaba atiné a decirle: 'No puedes hacerlo', pero no sirvió de nada. Al otro día pensé que si hablaba de eso me inculparían a mí, así que fui a la capilla y sonreí, como si nada hubiese pasado", subrayó durante un encuentro de Voces de la Fe celebrado en Roma en noviembre.

Cuando habló de aquel episodio con su superiora, ésta le respondió: "Ya sabes, él tiene una debilidad por las mujeres y nosotros tenemos que aceptarlo como es". En 2011 dejó la comunidad, y ahora asegura que existen estudios que apuntan que tres de cada diez religiosas del mundo han sufrido abusos por parte de sus superiores varones. "Es inconcebible que la Curia Romana, que sabe de todas estas cosas, no haya tomado medidas. Ninguno reacciona, ninguno habla. No existe un organismo independiente al cual acudir cuando el derecho canónico es violado", denuncia Wagner.