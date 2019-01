Dura advertencia de Francisco: "Está en peligro el equilibrio de la civilización actual"

(Jesús Bastante).- El Papa Francisco ha lanzado un mensaje de advertencia ante el futuro del planeta: "Está en peligro el equilibrio de la civilización actual". Y lo ha hecho en un saludo a los participantes en la Conferencia Internacional Por el equilibrio en el mundo, que se celebra en La Habana coincidiendo con las celebraciones del natalicio de José Martí, al que Bergoglio ha definido como "un hombre de luz".

En su mensaje, Francisco invita a "aunar voluntades que contribuyan, mediante un diálogo fecundo, a estrechar vínculos de fraternidad entre las naciones", frente a los "diversos acontecimientos en el planeta" que ponen en riesgo su equilibrio.

Por ello, añade el Papa, "los hombres de bien deberían unirse y encontrarse en eventos de esta naturaleza, en un marco de pluralidad, para lograr una auténtica promoción humana".

Y es que "el ambiente humano y el ambiente natural van de la mano y pueden degradarse juntos", advierte Francisco, quien incide en que "no se podrá afrontar de forma adecuada la degradación ambiental si no comprendemos las causas que tienen que ver con la degradación humana y social".

"Los animo a buscar alternativas eficaces en torno al pensamiento de José Martí, un hombre de luz", recalcó el Papa, quien abogó por que "las enseñanzas de ese maestro y escritor cubano resuenen dentro de nosotros y nos recuerden, con sus palabras, que «todos los árboles de la tierra se concentrarán al cabo en uno, que dará en lo eterno un suavísimo aroma: el árbol del amor, de tan robustas y copiosas ramas, que a su nombre se cobijarán sonrientes y en paz todos los hombres»".

Mensaje del Papa:

Distinguidos delegados:

Vaticano, 17 de enero de 2019

FRANCISCO

