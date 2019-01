Burke mintió: el Papa quería "diálogo", no dimisiones, en la Orden de Malta

(Cameron Doody).- Otra prueba más de que el cardenal Raymond Burke mintió. El Papa quería que la crisis de 2016 y 2017 en la Orden de Malta por el escándalo del reparto de condones en el Extremo Oriente y en África se resolviera mediante un "diálogo" y no por la dimisión del supuesto responsable, el entonces Gran Canciller Albrecht Freiherr von Boeselager, de acuerdo con las palabras exactas de Francisco en una carta a Burke publicada por Wikileaks.

"La Orden debe asegurarse de que en las iniciativas y obras asistenciales de la Orden no se utilicen y difundan métodos y medios contrarios a la ley moral", escribe Francisco en la carta a Burke, Cardenal Patrono de la Orden de Malta, fechada el 1 de diciembre de 2016 y publicada este miércoles en un dossier de documentos sobre la crisis en el sitio de Julian Assange. "Si en el pasado surgieron algunos problemas en este ámbito, espero que se puedan resolver por completo", continúa el pontífice.

Bergoglio se refiere a una audiencia privada que mantuvo con Burke el 10 de noviembre en la que abordaron las conclusiones de una investigación de la Orden publicada en enero de 2016. En ella se descubrió que Malteser International, la agencia de ayuda humanitaria de la Orden de Malta de la que estuvo al frente von Boeselager como Gran Hospitalario, había distribuido miles de condones y anticonceptivos orales en Extremo Oriente y África para evitar la propagación de VIH-SIDA.

"De hecho, me disgustaría sinceramente si algunos altos oficiales -como Usted mismo me ha referido- incluso sabiendo de estas prácticas, sobre todo en relación con la distribución de anticonceptivos de cualquier tipo, no hayan intervenido hasta el momento para ponerles fin", prosigue el Papa en su carta a Burke. "Sin embargo, no dudo que, siguiendo el principio paulino de 'operar la verdad en la caridad', se pueda entrar en diálogo con ellos y obtener las necesarias correcciones", apunta el Papa.

RELEASE: Seven confidential, full documents from Pope Francis and the Vatican showing the inside of the power struggle against the Knights of Malta over contraception. https://t.co/r2IZKowFpD pic.twitter.com/f3JvgDKKSk