El Papa califica su viaje a los Emiratos como "una nueva página en el diálogo entre Cristianismo e Islam"

(José M. Vidal).- Audiencia del Papa Francisco después de su histórica visita a los Emiratos. Una visita que Bergoglio califica de "nueva página en el diálogo entre el Cristianismo y el Islam". Resalta la firma del histórico documento con el Gran Imán e invita a leerlo. También recuerda a los emigrantes haitianos muertos en la barcaza que naufragó cerca de Las Bahamas, cuando buscaban "esperanza y un futuro en paz".



Lectura del libro del Génesis: "Después del diluvio, Dios bendice a Noé y le dice: 'Fructificad y multiplicaos; procead abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella..."

Algunas frases del discurso papal

"Los días pasados hice un breve viaje apostólico a los Emiratos"

"un viaje breve, peor muy importante"

"Una nueva página en el diálogo entre cristianismo e Islam"

"Por vez primera, una Papa se fue a la península arábiga. Un Papa de nombre Francisco, ochocientos años después de la visita de San Francisco..."

"En mi corazón, los más pobres y las víctimas de las guerras y de la miseria"

"Gracias de corazón al príncipe heredero, al presidentey al vicepresidente...que me han acogido con gran cortesía"

"Emiratos es un oásis multiétnino y multirreligioso, para promover la cultura del encuentro"

"Gracias a monseñor Paul Hinder"

"Tuve la oportunidad de saludar al primer sacerdote, de 90 años, fundador de tantas comunidades, en silla de ruedas y ciego, pero con una sonrisa permanente. La sonrisa de haber servido al Señor y haber hecho tanto bien...Y tantos sacerdotes que están allí al servicio de las comunidades cristianas de diversos ritos, que vienen del Líbano, de la India, de Filipinas y de otros países"





"El Gran Imán y yo firmamos el document sobre la fraternidad humana"

"Vocación de todos los hombres y mujeres a ser hermanos"



"Condenamos toda forma de violencia especialmente la revestida de motivaciones religiosas"



"Un documento que será estudiado en escuelas y universidades en muchos páises. Leédlo y conocedlo. Da impulso para seguir adelante en la fraternidad humana"

"Es posible encontrarse. Es posible respetarse y dialogar"

"En la diversidad de culturas y tradiciones el mundo cristiano y el musmulmán tutelan varlores comunes..."

"En los Emiratos hay más de un millón de cristianos"

"Celebré una misa para muchísimos en el estadio y en el exterior (unos 150.000), anunciando el evangelio de los Bienaventuranzas"

"Rezamos por la paz y la justicia, especialmente por Oriente Medio y por Yemen"

"Este viaje pertenece a las sopresas de Dios"

"Recemos para que las semilals sembradas en este viaje den fruto según su santa voluntad"





Texto íntegro del saludo del Papa en español

Queridos hermanos:



En estos días he viajado a los Emiratos Árabes Unidos. Un viaje breve pero muy significativo. Es la primera vez que un Papa viaja a la Península Arábiga. Durante este viaje he recordado a san Francisco de Asís y su encuentro con el Sultán Al Kamil, del que se cumplen ahora 800 años, me ha ayudado a tener presente el Evangelio y los pobres durante todos mis encuentros.



Agradezco a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su acogida, los fructíferos diálogos entablados con cada uno de ellas. Ese país se ha desarrollado mucho en los últimos tiempos, siendo un cruce de caminos entre oriente y occidente, y dando lugar a una rica comunidad multicultural.

Hemos celebrado un encuentro interreligioso junto al Príncipe Heredero y a otras autoridades locales, con importantes intervenciones sobre el valor de la alteridad, el diálogo y la oración. También he firmado junto al Gran Imán de Al-Azhar un documento sobre la fraternidad humana en el que juntos afirmamos la común vocación de todos los hombres a ser hermanos en cuanto hijos de Dios y condenamos cualquier forma de violencia, también aquella revestida de motivaciones religiosas, además nos comprometemos a difundir en el mundo los auténticos valores y la paz.



Finalmente quiero recordar a la comunidad cristiana en aquellas tierras y a su obispo Paul Hinder, Vicario Apostólico de Arabia del Sur. Con ellos he podido compartir la Eucaristía en la que hemos pedido especialmente por Oriente Medio y el Yemen.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Cuando entraba ví que había muchos andaluces que saben hacer ruido. Agradezcamos al Señor este momento de gracia que ha sido el viaje a los Emiratos Árabes Unidos y recemos para que crezca la fraternidad entre todos los creyentes en Dios, incluso entre estos y los no creyentes, y todas las personas de buena voluntad. Muchas gracias.

“Ha llegado el momento de que las #religiones se empeñen más activamente, con valor y audacia, en ayudar a la familia humana a madurar la capacidad de reconciliación, esperanza y paz”#PapaFrancisco @Pontifex_es #FelizMartes pic.twitter.com/t2LGMwi2RA — Juan del Río (@arzobispodelrio) 6 de febrero de 2019



Saludo en italiano

"El sábado pasado, cerca de las Bahamas se hundió una barcaza con decenas de emigrantes a bordo, procedentes de Haití y en busca de esperanza y de un futuro de paz"

"Mi pensamiento afectuoso va a las familias probadas por el dolor y al pueblo haitiano, golpeado por esta nueva tragedia"

"Os invita a uniros ami oración por cuantos han dramáticamente desaparecido y por los heridos"