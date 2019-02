¿Un Papa vegano para Cuaresma?

(Jesús Bastante/Agencias).- Un millón para el Papa para Cuaresma. En una curiosa iniciativa, la campaña "Million Dollar Vegan" ha ofrecido a Francisco un millón de dólares si es capaz de pasar los cuarenta día de preparación a la Semana Santa haciéndose vegano.

"Pedimos al papa Francisco que se haga vegano durante la Cuaresma y así luchar contra el cambio climático con un cambio de alimentación", sostiene la campaña, liderada por la activista de doce años Genesis Butle.

En caso de aceptar, Francisco podría seguir celebrando la Eucaristía, pues el veganismo 'sólo' rechaza el uso y consumo de todos los productos y servicios de origen animal. Esto es: no están prohibidos el vino ni el pan. Tampoco la fruta. Eso sí: durante esos 40 días, Bergoglio no podría tomar carne, pescado, huevos o leche.

"Una persona que coma vegano durante la cuaresma ahorrará el equivalente en carbono de un vuelo Londres-Berlín. Si todos los católicos del planeta hicieran lo mismo, esto equivaldría a un ahorro equivalente al conjunto de emisiones anuales de un país como Filipinas", indican los responables de la campaña, que piden al Papa que haga este gesto solidario en favor de la protección del planeta, que entienden va en la línea de 'Laudato Si'.

"Si se une a mí, la fundación internacional 'Blue Horizon' donará un millón de dólares a una o más organizaciones benéficas o caritativas de su elección como gesto de máxima gratitud por su compromiso", añade.

Butler considera fundamental "el apoyo de líderes influyentes" como el pontífice para concientizar a las personas de la necesidad de proteger el mundo y se muestra disponible a debatir con Francisco sobre "estos temas".

