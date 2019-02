El Papa denuncia la trata, la prostitución y la violencia: "La esclavitud no es algo de otros tiempos"

(C.D./Vatican News).- "Aunque tratemos de ignorarlo, la esclavitud no es algo de otros tiempos", clama Francisco en el Vídeo del Papa para este mes de febrero, dedicado a la plaga de la trata de seres humanos. "Ante esta trágica realidad, no podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad", alerta el pontífice.

Coincidiendo con el 8 de febrero, día en el que murió Santa Josefina Bakhita, el Papa Francisco denuncia que "no podemos ignorar que hoy hay esclavitud en el mundo, tanto o más quizás que antes". Por eso, el Papa Bergoglio nos invita a rezar durante este mes "por la acogida generosa de las víctimas de la trata de personas, de la prostitución forzada y de la violencia".

P. Frédéric Fornos, S.J.: "El Papa está fuertemente comprometido con la lucha" contra la trata

Por su parte, el P. Frédéric Fornos, S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, responsable de los Vídeos del Papa, insistió en que "el Papa Francisco está fuertemente comprometido con la lucha contra este flagelo" de la trata. "Últimamente, en su Ángelus del 20 de enero, rezó por las victimas de traficantes de personas, y también, por los responsables, dejando que el silencio ponga énfasis en ello".

Desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia

El Director de la Red Mundial de Oración del Papa señaló además que, el Papa Francisco tiene muy presente este flagelo de la trata "es un drama que lleva en su corazón y oración desde hace tiempo. Recuerden su vuelo de regreso de Irlanda, en julio 2018. Habló de la trata de personas, organizada por traficantes sin escrúpulos, con todo su horror. El Papa ya nos había pedido, organizar este mes de oración en febrero, por los 10 años de Talitha Kum, pero justo después de su regreso de Irlanda, en un encuentro, me pidió con insistencia que su Red Mundial de Oración pudiese realmente orar por los hombres, mujeres y niños, que viven estas situaciones de esclavitud".





No podemos lavarnos las manos

Asimismo el P. Fornos afirmó que, frente a esta tragedia humana, frente a tanto sufrimiento, desamparo y angustia de hombres, mujeres y niños que son víctimas de la trata de seres humanos y de la esclavitud, a menudo en contexto de migración, es un grito que sale del corazón, es el grito de la oración hacia el Señor.

"Para Francisco no son cifras, son nombres, caras, historias concretas, son nuestros hermanos y hermanas en humanidad", precisó el Director de la Red Mundial de Oración del Papa. "No podemos callar si no queremos vender nuestra alma al diablo. Por esto este mes organizamos una campaña de oración y acción con la sección 'Migrantes y Refugiados' del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, con Talitha Kum, y otros partners: Servicio Jesuita a Refugiados, la Pontificia Academia de las Ciencias y el Apostolado del Mar".

Es importante denunciar

Además, el Director de la Red Mundial de Oración del Papa recordó lo que dice el documento, presentado por la sección 'Migrantes y Refugiados' a finales de enero, Pastoral Orientations on Human Traficking, en el punto 21: es importante trabajar en campañas de difusión, a nivel nacional e internacional. Es importante denunciar. "Y en ello trabajamos desde la Red Mundial de Oración del Papa, y en colaboración con varios organismos este mes, con este vídeo del mes de Febrero. Esta tragedia no puede ser ignorada".

El Video del Papa

El Video del Papa es una iniciativa oficial de alcance global que tiene como objetivo difundir las intenciones de oración mensuales del Santo Padre. Es desarrollada por la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado de la Oración). El proyecto cuenta con el apoyo de Vatican Media.

La Red Mundial de Oración del Papa

La Red Mundial de Oración del Papa es una obra pontificia, que tiene como misión movilizar a los cristianos por la oración y la acción, ante los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia. Estos desafíos se presentan en forma de intenciones de oración confiados por el Papa a toda la Iglesia. Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. Está presente en 98 países y la integran más de 35 millones de católicos. Incluye su rama de jóvenes, el MEJ - Movimiento Eucarístico Juvenil. En marzo de 2018 el Papa constituyó este servicio eclesial como Obra Pontificia y aprobó sus nuevos estatutos.