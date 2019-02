Zollner, ante la cumbre antipederastia: "Tenemos la oportunidad de hacer algo importante"

(J. B./Agencias).- "Tenemos la oportunidad de hacer algo importante". Éste es el mensaje del jesuita Hans Zollner, sj., uno de los responsables de la cumbre antipederastia que, por indicación del Papa, reunirá en Roma del 21 al 24 de febrero a los presidentes de 130 episcopados de todo el mundo, para encontrar una posición común para acabar con esta lacra que sacude a la Iglesia.

En la cumbre sobre "La protección de los menores en la Iglesia" que se celebrará este mes en el Vaticano se insistirá en la toma de responsabilidad, en que existan métodos efectivos para las denuncias y sobre todo en la transparencia, según recalcó en rueda de prensa Zollner.

"Se trata sobre todo de una cita educativa", insistió el jesuita, quien dio las claves y el timing de un encuentro en el que Francisco estará presente en todo momento, dando muestra de la importancia que le da a este evento. Así, el primer día se abordará la necesidad de la "responsabilidad" de los obispos o superiores generales.

En otra de las sesiones también se insistirá en que haya "métodos efectivos" para aplicar el derecho canónico sobre estos casos, mientras que el tercer día se hablará de la obligación de "transparencia en los procedimientos internos de la Iglesia, pero también con las autoridades civiles, la opinión pública y todo el pueblo de Dios".

"Lo que necesita la Iglesia es un cambio de comportamiento" ya que las leyes ya existen, "aunque serviría algún cambio jurídico", subrayó Zollner. "Esto es más difícil que introducir una ley y pensar que esto solucionará el problema", insistió.

Por ello, es muy relevante que cada obispo "encuentre a las víctimas, y las escuche". "Cuando oye su grito de ayuda y su llanto, las heridas de la psique, del cuerpo y del corazón y de su fe, no puede quedar como antes", recalcó Zollner.

Respecto a las declaraciones de Francisco referentes a rebajar la "expectativas" de esta reunión, Zollner agregó que "si pensamos que con una ley desaparecerá todo el mal de una vez y para siempre estamos equivocados, porque esto no esta en nuestras manos".

