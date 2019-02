El Papa recuerda que "la compasión es una de las palabras clave del Evangelio"

(José M. Vidal).- En su catequesis de la audiencia de los míercoles, el Papa Francisco recuerda que "la compasión es una palabra clave del Evangelio" y con esa actitud deben rezar los creyentes. Porque el Padrenuestro se basa en el nosotros y en el tú, nunca en el yo. Y la oración es un "diálogo silencioso", que se realiza desde el corazón y teniendo siempre presente a los demás.

Lectura del Evangelio de Lucas:

"En aquella hora Jesús se lleno de la alegría en el Espíritu Santo y dijo:

'Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien.

Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar'".



Algunas frases de la catequesis del Papa

"Continuamos nuestro recorrido, para aprender a orar, como Jesús nos ha enseñado"

"Jesús quiere que sus discípulos no sean como los hipócritas"

"Jesús no quiere hipocresía"

"Con Dios es imposible fingir. Imposible. Ante Dios, no hay posibilidad de engaño. Nos conoce así desnudos en nuestra conciencia"

"La oración es como las miradas que se cruzan dos personas que se aman"

"Hay que llevar todo a la oración"

"Si les pregunto: ¿Cuál es la esencia del Padre Nuestro? No es fácil responder"

"¿Qué falta en el Padrenuestro? UNa palabra"

"¿Cuál es la palabra que falta en el Padrenuestro?"

"Falta la palabra yo"

"Nunca se dice yo"

"Siempre el tú, porque la oración cristiana es diálogo"

"Y del tú pasa al nosotros"

"Todas las peticiones están en plural"

"En la oración cristiana, nadie puede pedir el pan para sí mismo, sino para todos, para los demás"

"Se reza con el tú y con el nosotros, falta la palabra yo"

"No hay espacio para el individualismo en el diálogo con Dios"

"Somos en comunidad, somos hermanos y hermanas, somos un pueblo que reza"

"Una vez un capellán del la carcel me preguntó: ¿Cuál es la palabra contraria al yo. Y dije el tú. Ingenuo de mí. Me contestó: el nosotros".

"Que el Señor nos toque con su espíritu y enternezca el corazón"

"No olvidéis esta palabra tan cristiana: sentir compasión. Es una de las palabras claves del Evangelio"

"¿Cuándo rezo me habro al grito de los demás o es como una anestesia?"

"Jesús nos pide rezar incluso por los que no buscan a Dios"

"Jesús no vino para los sanos, sino para los enfermos, los pecadores...El que cree estar sano en realidad no lo está"

"El Padre ama a todos"

"Aprendamos de Dios a ser buenos con todos"

"Santos y pecadores, todos somos hermanos amados por el mismo Padre"

"Y en el atardecer de la vida seremos juzgados por el amor...compasivo y concreto"

"Regla evangélica: Lo que hagáis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis"



Texto completo del saludo del Papa en español



Queridos hermanos y hermanas:



Seguimos con la catequesis sobre el Padrenuestro para aprender a rezar cada vez mejor. La verdadera oración es la que se realiza en el secreto del corazón; es un diálogo silencioso, como un cruce de miradas entre dos personas que se aman: Dios y el hombre.



Jesús nos enseña a rezar con el "tú", y no con el "yo"; porque la oración cristiana es confidencial pero también es diálogo. En la oración del Padrenuestro decimos: «Sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad». Y en la segunda parte pasa al "nosotros": «danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal». La oración cristiana no es individualista, sino que es un diálogo con Dios, desde y con la comunidad de hermanos y hermanas.



El cristiano cuando reza lleva consigo a las personas y las situaciones que vive, y hace propios los sentimientos de Jesús, que siente compasión de cuantos encuentra en su camino. También nosotros cuando rezamos tenemos presentes a aquellas personas que no buscan a Dios, porque Jesús no ha venido a salvar solo a los justos, sino a todos.

***

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. (...) Los animo a pensar cómo es el diálogo que tienen con el Señor y a seguir el ejemplo de Jesús para rezar de forma concreta, recordando a aquellos que tienen a su lado y aman, como también a aquellos que no quieren tanto. Necesitamos aprender de Dios que es bueno con todos.

Que Dios los bendiga. Muchas gracias.