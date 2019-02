Cardenal Dziwisz: "Juan Pablo II nunca tuvo relaciones amistosas con Marcial Maciel"

(Jesús Bastante/ANSA).- El cardenal Stanislaw Dziwisz se empeña en negar la realidad. "Juan Pablo II nunca tuvo relaciones amistosas con Marcial Maciel", ha señalado el que fuera secretario del Papa polaco. El mismo que declaró oficialmente al pederasta fundador de los Legionarios de Cristo 'ejemplo y apóstol de la juventud' y que, durante años, bloqueó las investigaciones de Ratzinger contra él.

"No creo que el papa Juan Pablo II, con descuido, no creyera en las pruebas de los delitos que le presentaban. No fue su estilo", señaló Dziwisz refiriéndose a la "anécdota" que refirió el papa Francisco al volver de Abu Dhabi, en el que aludía a los intentos frustrados de Joseph Ratzinger para convencer a Wojtyla sobre el impacto de los abusos sexuales del fundador de la Legión de Cristo.

"No sé quién ni qué problema tenía en mente Francisco", dijo Dziwisz, entrevistado por el semanario católico de Cracovia Tygodnik Powszechny al reiterar que el entonces responsable de la Congregación de la Doctrina de la Fe "estaba en contacto constante y muy frecuente" con el papa, con quien "personalmente y sin ningún filtro" tenía ocasión de discutir todas las cuestiones de competencia de la congregación.

Infalibilidad Papal: "Marcial Maciel es un Ejemplo para la Juventud",SANTO Padre Juan Pablo II https://t.co/LOrD86b6bw pic.twitter.com/toiAabMf4Z — Reestructuración en Marcha (@samlit78) February 15, 2019





"Con toda fuerza quisiera reiterar que no hubo ni filtros ni bloqueo de las informaciones que debían llegar al Papa", repitió el secretario del pontífice polaco, recordando que "Juan Pablo II discutía los problemas de la Iglesia con las personas de su competencia y no con los secretarios privados".

Francisco había dicho, respondiendo en el vuelo de regreso, a una pregunta sobre los abusos sexuales en el clero (en particular contra las mujeres), que "el papa Benedicto tuvo el coraje de hacer muchas cosas en este campo".

"Hay una anécdota: tenía todos los papeles, todos los documentos sobre una organización religiosa que tenía corrupción en su interior, económica, sexual. Pero había filtros por los cuales no podía llegar al meollo. El papa de entonces, con ganas de ver, hizo una reunión".

"Joseph Ratzinger fue allí con todos sus papeles. Y cuando volvió dijo a su secretario: 'Archiva la carpeta, ganó el otro partido'".

"No debemos escandalizarnos de esto, son pasos de un proceso. Pero cuando se convirtió en papa, lo primero que hizo fue retomar los papeles del archivo y recomenzó". Aunque no lo dijo claramente, todos supieron que se refería a Marcial Maciel Degollado.