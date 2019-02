El Vaticano busca que la Iglesia "vuelva a ser un lugar seguro" tras la cumbre anti-abusos

(Hernán Reyes Alcaide, corresponsal en Roma).- El Vaticano buscará lograr que "la Iglesia vuelva a ser un lugar seguro" tras la cumbre global anti-abusos que organizará del jueves al domingo y que se centrará en "responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia" para "enfrentar al monstruo" de la pedofilia por parte de miembros del clero.

"Hemos pedido a los participantes que escuchen a las víctimas antes de venir. Es muy importante que todos llevemos en el corazón el sufrimiento de las víctimas de abusos", planteó este lunes el cardenal Blase J. Cupich, arzobispo de Chicago y miembro del Comité organizativo al presentar a la prensa la cumbre que se hará entre jueves y domingo con la presencia de presidentes y delegados de todas las conferencias episcopales del mundo.

En tanto, el arzobispo de Malta Charles Scicluna, resaltó los puntos centrales sobre los que se organizará el encuentro. "El primer día será la responsabilidad; el segundo la accountability o la rendición de cuentas y el tercero será la transparencia", planteó Scicluna, miembro del Dicasterio encargado de juzgar la pedofilia, la Congregación para la Doctrina de la Fe.

"Son valores de un buen gobierno cuando se quiere prevenir y tutelar a los niños para que la Iglesia sea el lugar seguro que debe ser", agregó Scicluna.

