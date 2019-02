"Hay niños por todas partes": el documento secreto del Vaticano para los sacerdotes que tienen hijos

(C.D./AFP).- El portavoz de la Santa Sede ha confirmado que existe un "documento interno" del Vaticano con "directrices" a seguir en casos de curas que tienen hijos. Alessandro Gisotti ha aseverado que la norma tiene como "principio fundamental la protección del niño", y a tal fin "solicita" -aunque no obliga- al cura involucrado a que abandone el sacerdocio para poder "asumir sus responsabilidades como padre y dedicarse exclusivamente al niño".

De acuerdo con una nota publicada por The New York Times, Vincent Doyle, un hombre cuyo padre era un sacerdote católico, confirmó que pudo ver este particular documento e indicó: "Hay niños [de curas] por todas partes. Es el próximo escándalo".

Los hijos de religiosos tienen varios orígenes: algunos son fruto de relaciones entre sacerdotes y laicas o monjas, pero otros provienen de violaciones. Y si bien no hay números oficiales de cuántos bebés nacieron de padres curas, Doyle lidera un grupo de apoyo, Coping International, que cuenta con 50.000 integrantes en 175 países.

La confirmación de que el Vaticano cuenta con reglas secretas para aquellos sacerdotes que pese a la obligación del celibato tienen hijos llega en vísperas del comienzo de una cumbre inédita de religiosos de todo el mundo convocada por el Papa Francisco para tratar el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia, en la también tomarán parte hijos de curas como Doyle.

