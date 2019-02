Las víctimas, al Vaticano: “El tiempo de las palabras ya ha pasado, se necesitan acciones contundentes”

(Jesús Bastante).- Miguel Ángel Hurtado, Juan Carlos Cruz, Francesco Zanardi, Peter Isely, Denis Buchanan, Evelyn Korkmaz... Una docena de supervivientes de los abusos del clero se reunió este mediodía en el Vaticano con el Comité Organizador de la cumbre antipederastia.

Durante algo más de una hora, Lombardi, Scicluna, Zollner y Cupich escucharon las duras críticas de las víctimas, que dejaron un mensaje muy claro al Papa y al Vaticano: "El tiempo de las palabras ya ha pasado, se necesitan acciones concretas".

"Estamos muy decepcionados con la reunión que hemos tenido hoy en el Vaticano, porque no nos han dicho ninguna medida concreta que se vaya a implementar para solucionar el problema", lamentaba Hurtado, único español en la cita con los representantes vaticanos.

Zenardi, representante de las víctimas italianas, manifestaba su "tristeza y decepción" al ver cómo los reponsables vaticanos "han sido incapaces de explicarnos qué van a hacer. Se necesitan medidas contundentes".

Victims that has not been invited to the meeting are outside the meeting room to tell their version. #ECAGlobal #MarchToZero #EndItNow #stopcoverup pic.twitter.com/KXUJxnFgf2