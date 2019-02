"Tristeza" del Papa por las víctimas de un incendio en Bangladés y de un derrumbe de mina en Liberia

"Su Santidad el Papa Francisco se entristeció al enterarse de la pérdida de vidas y de los heridos causados por el incendio en el centro de Daca", lo escribe en un telegrama de pésame enviado por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin a nombre del Santo Padre ante esta tragedia.

En el telegrama, el Pontífice expresa "su solidaridad a todos los afectados y reza especialmente por el descanso de los difuntos y por la curación de los heridos". Asimismo, el Santo Padre, anima al personal de emergencia que asiste a las víctimas de esta tragedia, y sobre todo invoca las bendiciones divinas de consuelo y fortaleza".

Gigantesco incendio

Al menos 81 personas murieron abrasadas y otras 50 resultaron heridas en un gigantesco fuego que envolvió varios edificios en el popular barrio de Chawkbazar, en la parte antigua de Daca, informaron diversos medios de prensa locales.

El incendio comenzó hacia las 22.45 hora local, en un edificio de cinco plantas conocido como Mansión Haji Wahed, en el que se encontraba un almacén de productos de plástico que horas después de ser arrasado por las llamas empezaba a tambalearse mientras el fuego se propagaba a los edificios adyacentes.

En Gbanipea cuarenta mineros del oro siguen atrapados desde hace una semana

Por otro lado, "Su Santidad, el Papa Francisco, se ha entristecido profundamente al recibir la noticia de los heridos y la pérdida de vidas a causa de un derrumbe en Gbanipea", lo escribe en un telegrama de pésame por las víctimas del derrumbe en una mina de Gbanipea, Liberia. El telegrama fue enviado en nombre del Papa a Mons. Anthony Fallah Borwah, Obispo de Gbarnga, por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin.

La cercanía del Santo Padre

Asimismo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informa que en el telegrama, el Pontífice expresa "su sincera solidaridad así como a todos los afectados por esta tragedia. Reza por aquellos que lloran la pérdida de sus seres queridos y por el personal de emergencia que asiste a las víctimas". Además, el Santo Padre invoca sobre todos las bendiciones divinas de la fortaleza y la curación.

Los derrumbes en la mina de oro

Los mineros quedaron atrapados al producirse un derrumbe repentino el 10 de febrero. Se han recuperado siete cadáveres y una decena de heridos, el gobierno decretó el lunes un día de luto. Hasta el momento unos 40 mineros del oro siguen atrapados desde hace una semana, dijo un vocero de la agencia de manejo de emergencias liberiana. Las autoridades intentaban llevar una excavadora para ayudar en las tareas de rescate en Gbanipea, en el noreste del país.

Al principio, los rescatistas temían usar equipo pesado porque podía lesionar o matar a los que estaban atrapados con vida bajo tierra. Sin embargo, había señales de que el rescate se convertía en una recuperación. El ministerio de Salud vigila posibles brotes de enfermedades transmitidas por el aire o el agua.

(RD/Vatican News)

Liberia: At Least Over 40 Persons Confirmed Dead In A Mudslide In Gbanipea, Nimba County https://t.co/65gddvSBaw via @LiberiaSmart