El horror de una mujer violada por un cura: "Estuve embarazada tres veces, él me hizo abortar tres veces"

(Hernán Reyes Alcaide, corresponsal en el Vaticano).- La cumbre anti-abusos de cuatro días que inició hoy en el Vaticano tuvo en su sesión inicial un video con testimonios de cinco víctimas de abusos que, desde todo el mundo, reconocieron el "dolor" por los abusos, denunciaron a un religioso que obligó a hacer tres abortos a una abusada, y con dureza lanzaron: "Se han convertido en algunos casos en los asesinos de las almas", plantearon.

El primer testimonio divulgado frente al papa Francisco y los 190 participantes fue el de un hombre latinoamericano que reconoció que "las secuelas son obvias, en todo tipo de aspectos, y quedan para la vida".

"Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros, eramos enemigos de la Iglesia", lamentó el hombre abusado, al contar la reacción de la Iglesia frente a su caso.

"A las víctimas hay que creerles, respetarlas, cuidarlas y repararlos. Hay que reparar a las víctimas, hay que estar con ellos, hay que creerles, hay que acompañarlos", reclamó. "Ustedes, son los doctores de las almas, y sin embargo, con excepciones, se han convertido en algunos casos, en los asesinos de los almas, en los asesinos de la fe. Que contradicción más espantosa", les dijo a los obispos y cardenales presentes.

"Yo les pido por favor, que colaboren con la justicia, que tengan especial cuidado con las víctimas. No podemos seguir con este crimen, de encubrir esta lacra de los abusos sexuales en la Iglesia", les reclamó.

