Francisco, tras la intervención de Linda Ghisoni: "Es la primera vez que fue la misma Iglesia la que hablaba"

(Jesús Bastante).- Al final de la jornada, saltó la sorpresa. Tras escuchar la intervención de Linda Ghisoni, el Papa Francisco se levantó para agradecer a la subsecretaria de la sección de Laicos, y le agradeció sus palabras: "Después de escucharla oí a la Iglesia hablar de sí misma".

"Todos hemos hablado de la Iglesia", improvisó Bergoglio. "En todas las intervenciones. Pero esta vez fue la misma Iglesia la que hablaba". "No es sólo una cuestión de estilo -aclaró-: el genio femenio que se refleja en la Iglesia que es mujer".

"Invitar a una mujer a hablar de las heridas de la Iglesia es invitar a la Iglesia a hablar de sí misma, de las heridas que tiene. Y creo que este es el paso que debemos dar con gran fuerza: la mujer es la imagen de la Iglesia que es mujer, es esposa, es madre. Un estilo. Sin este estilo hablaríamos del pueblo de Dios, pero como una organización, quizás sindical, pero no como una familia nacida de la Madre Iglesia", subrayó el Pontífice.

