Paolo Ruffini en la plenaria antiabusos: "También existe una Iglesia que protege a los niños"

El prefecto del Dicasterio vaticano para la Comunicación, Paolo Ruffini, defendió que "también existe una Iglesia que protege a los niños", luego de las ponencias de la segunda jornada de la cumbre antipederastia que se realiza en el Vaticano.

En la plenaria se habló de la toma de conciencia de los procedimientos que hay instalados en la Iglesia para hacer frente a los casos de abusos y que ha hecho disminuir el número de casos: hay una Iglesia que protege a los niños", dijo.

Ruffini, quien antes era el director de Tv2000, destacó que los trabajos de esta jornada se centraron en la necesidad de que los obispos sean conscientes de que no pueden decir "esto no me concierne".

Por su parte, el arzobispo de Chicago, el cardenal Blase Cupich, uno de los aliados del Papa en la lucha contra los abusos sexuales en la Iglesia de EU, recordó que si están reunidos en el Vaticano es "gracias al coraje de las víctimas".

RD/Agencias

En la segunda jornada de la cumbre extraordinaria de jerarcas eclesiásticos, el debate se enfocó en reconocer que la crisis de abusos sexuales en la Iglesia se agravó por décadas de encubrimiento, secreto y miedo al escándalo #ListínDiario https://t.co/JtTdNJ1j8m — Listín Diario (@ListinDiario) 23 de febrero de 2019