Video: El brusco gesto del Papa Francisco para que los feligreses no besaran su anillo

El episodio ocurrió este lunes 25 de marzo de 2019, durante la visita de Bergoglio al Santuario de Loreto, en Italia. Un video filmado después de la misa mostró cómo el Papa trataba de retirar la mano cuando los feligreses intentaban besar el llamado anillo del pescador, pese a que algunos insistían en hacerlo.

El vaticanólogo Edward Pentin publicó en su cuenta de Twitter que "no es la primera vez que se observa la reticencia del Santo Padre a que le besen el anillo, pero en esta ocasión el esfuerzo del pontífice por evitarlo es sumamente llamativo".(El Papa Francisco rechaza la dimisión del cardenal Barbarin, condenado por ocultar a un pederasta)

