Vaticano: Las intrigas, cenas secretas y mentiras del cónclave en el que se eligió Papa a Bergoglio

No todo es trigo limpio en la forma en la que el argentino Bergoglio se covirtió en Papa (¿Por qué el Papa no quiere venir a España y ofende a cada paso a los españoles?).

Los secretos de aquel cónclave que el 13 de marzo del 2013 elevó al cardenal procedente de Buenos Aires a Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, salen a la luz en America Magazine, de la mano del corresponsal en Roma (Alfonso Ussía le mete dos buenas hostias nada consagradas al Papa Francisco por su último desprecio a España).

El iralandés Gerard O'Connell, en su libro titulado 'La elección del papa Francisco: un relato íntimo del cónclave que cambió la historia', lo cuenta todo, hasta lo inconfesable (¿Sigue siendo España un país católico, a pesar del iniquo Setién, los obispos independentistas, el Papa y las encuestas del CIS? ):

Cómo se llegó a este, para muchos, sorprendente resultado, las cenas, reuniones e intrigas tras la que al final salió elegido el arzobispo de Buenos Aires, lo cuenta con rigor periodístico y fuentes que desvelaron el secreto del cónclave el irlandés Gerard O'Connell.

En forma de diario, el corresponsal en Roma de la revista de la Compañía de Jesús, America Magazine, relata la intrahistoria de este cónclave en el que influyeron cenas secretas, "fake news" (noticias falsas) sobre la salud de Bergoglio y el gesto altruista y decisivo del cardenal Scola.

En la reconstrucción de aquellos frenéticos días, O'Connel reporta cómo los periódicos italianos estaban seguros que Scola entraba en la Capilla Sixtina con cerca 40 votos.

Sin embargo el veterano vaticanista explica que durante las congregaciones generales, las reuniones de todo el colegio cardenalicio antes del cónclave:

O'Connel revela que hasta el 9 de marzo cuando tocó el turno del discurso de Bergoglio nadie "había hablado hasta ahora de él".

Otra pregunta que surgía en las reuniones previas entre los purpurados era: ¿Necesitamos otro italiano? ¿Necesitamos otro papa teólogo?, escribe.



La cena secreta

De vital importancia para la elección del arzobispo argentino fue la cena secreta que el cardenal Attilio Nicora, que lideraba el grupo anti Scola, celebró en sus casa justo antes de que iniciase el cónclave con 15 o más purpurados latinoamericanos, europeos y asiáticos a quienes convenció de apoyar a Bergoglio, cuenta el vaticanista.

Ya dentro de la Capilla Síxtina, en total aislamiento, según ha podido reconstruir O'Connel, el resultado de la primera votación del cónclave fue de 30 votos para Scola, el preferido de Ratzinger, lejos de los 40 que muchos se esperaban.

El segundo fue Bergoglio elegido por 26 purpurados y el tercero fue el canadiense Marc Ouellet seguido por el estadounidense Sean Patrick O'Malley con 10 y el brasileño Odilo Pedro Scherer, otro de los papables, quedó en 4.

Uno de los cardenales había escrito mal el nombre de Bergoglio en la papeleta y tuvo que ser anulada, por lo que el arzobispo de Buenos Aires habría conseguido 27 votos.

Tras la primera noche de reuniones en la residencia de Santa Marta, en el segundo escrutinio Bergoglio superó a Scola y conquistó 45 votos.

En el almuerzo en Santa Marta algunos cardenales que no querían al jesuita empezaron a difundir que al arzobispo de Buenos Aires le faltaba un pulmón y que no estaba bien de salud.

