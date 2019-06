El papa Francisco 'repara' la versión en inglés del "Padre nuestro" porque confundía a Dios con el demonio

La oración se encuentra en el versículo Mateo 6:13 del Nuevo Testamento. Se trata del "Padre nuestro" (The Lord's Prayer en inglés). Donde en español dice "no nos dejes caer en la tentación", en la versión inglesa se leía lead us not into temptation, cuya traducción literal sería "no nos guíes hacia la tentación". ("El bien vencerá al mal" La carta del papa Francisco contra la justicia y en apoyo al corrupto Lula Da Silva)

Esto era problemático para el papa Francisco. "Un padre no lleva a la tentación, un padre te ayuda a levantarte inmediatamente", decía el pontífice en 2017. "No es una buena traducción porque habla de un Dios que induce a la tentación". ( "El diablo le tiene bronca a México": Las duras palabras del papa Francisco)

"El que nos lleva a la tentación es Satanás. Ese es su papel", agregó.

Ahora se supo que Francisco decidió modificar la versión inglesa del "Padre Nuestro". La decisión fue oficializada por el Vaticano el 22 de mayo pasado.

En lugar de lead us not into temptation, la forma correcta de decir la oración será do not let us fall into temptation, cuya traducción es "no nos dejes caer en la tentación".

No fue una decisión intempestiva. El pontífice la ejecutó tras 16 años de investigación por parte de un grupo de expertos, que encontraron que la traducción anterior estaba equivocada "desde un punto de vista teológico, pastoral y estilístico".

Hay antecedentes de cambios de este tipo. "Los franceses han modificado la oración a 'no me dejes caer en tentación', porque soy yo quien cae, no el Señor quien me tienta para ver cómo caigo", explicó.

Así quedó la versión en inglés del "Padre nuestro" tras la modificación:

Our Father, which art in heaven,

Hallowed be thy Name.

Thy Kingdom come.

Thy will be done in earth,

As it is in heaven.

Give us this day our daily bread.

And forgive us our trespasses,

As we forgive them that trespass against us.

And do not let us fall into temptation,

But deliver us from evil.

For thine is the kingdom,

The power, and the glory,

For ever and ever.

Amen.

La versión castellana:

Padre nuestro,

que estás en el cielo,

santificado sea tu Nombre;

venga a nosotros tu reino;

hágase tu voluntad

en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;

perdona nuestras ofensas,

como también nosotros perdonamos

a los que nos ofenden;

no nos dejes caer en la tentación,

y líbranos del mal. Amén.