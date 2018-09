Las vedrunas, protagonistas de la lucha contra los abusos y la violencia

(Equipo Ruaj).- Las Jornadas que el Equipo Ruaj en colaboración con Vedruna, ha preparado para finales de este mes de septiembre son de gran interés, tanto para la formación de los religiosos y religiosas como de los seglares con quienes compartimos la misión a cada uno encomendada.

El 20 de agosto pasado se publicaba la Carta del Papa Francisco al Pueblo de Dios:

"Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable número de clérigos y personas consagradas. .. Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad".